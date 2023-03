Jugendtreff Villa: Besucherzahl hat sich im Vorjahr erhöht

Das Jahr 2022 ab März, nach Aufhebung von Maskenpflicht und 3-G-Nachweis, zeichnete sich durch eine große Erhöhung der Besucherzahl im Jugendtreff aus, im Sommer gab es zwischen 15 bis 35 Jugendliche pro Öffnungstag. Insgesamt wurden die Jugendlichen von drei Betreuern mehr als 900 Stunden im Rahmen des Jugendzentrumsbetriebes und zusätzlich mehr als 300 Stunden im Rahmen der „Aufsuchenden Jugendarbeit“ betreut.

Die pädagogischen Hauptaufgaben im Umgang mit Jugendlichen sind unter anderem eine Schnittstelle zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu sein, und auch verlässliche Ansprechpersonen auf Augenhöhe mit den Jugendlichen. Darüber hinaus werden Grenzen gesetzt und Konflikte begleitet, moderiert mit dem Aufzeigen von Handlungsalternativen.

Highlights 2022: Biodünger hergestellt und Radservicestation aufgebaut

Das „Bokashiprojekt“ in der Villa wurde erweitert und erhielt am Jahresende sogar eine Auszeichnung (die NÖN berichtete). Dabei wird aus Küchenabfällen Biodünger hergestellt. Besonderen Anklang fanden Bau und Pflege der Hochbeete und gemeinsames Kochen und Backen. Außerdem nahm der Verein mit Soccerdarts beim Hafenfest teil.

Im Rahmen des von Leader geförderten Projekts „Radservicestation“ wurde 2022 die Vorarbeit geleistet, sodass 2023 eine Radservicestation angeschafft und im Hof montiert werden kann. Zusätzlich werden die Betreuer in der Reparatur von Fahrrädern geschult.

Weiterhin ist es das Ziel, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern.“ Helene Fuchs-Moser, Erste Vizebürgermeisterin

Bernhard Fellner, Leiter des Jugendtreffs Villa, sagt: „Jugendliche heute sind mit einer Reihe an Herausforderungen konfrontiert: Neue Medien, wirtschaftliche und somit finanzielle Unsicherheit, rasante Veränderungen am Arbeitsmarkt oder das Zusammenleben unterschiedlichster Kulturen sind nur einige davon. Studien belegen mittlerweile, dass Krankheiten wie Depression unter Jugendlichen massiv am Vormarsch sind. Wir als Betreuer des Jugendzentrums versuchen dieser Entwicklung professionell entgegenzuwirken.“

Die Erste Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser zeigt sich erfreut über die erfolgreiche und engagierte Betreuung der Jugendlichen: „Danke an das gesamte Villa-Jugendtreff-Team, weiterhin ist es das Ziel, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern.“

