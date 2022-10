Justizanstalt: Sportprogramm gegen die Rückfallquote

Ein neues Trainingsangebot für Menschen in Haft soll die Rückfallquote nachhaltig senken. Am 4. Oktober startet die zweite Ausgabe des Trainingsprogramms in der Justizanstalt Korneuburg. Eine Ausweitung auf die Justizanstalten in Simmering und Hirtenberg ist in Planung.

Fast jeder Zweite, der in Österreich eine Haftstrafe absitzt, begeht nach seiner Entlassung wieder eine Straftat. Das Sportprojekt „Phönix – Training for Life“ hat sich zum Ziel gesetzt, diese Rückfallquote nachhaltig zu senken. Mit basketballbasierten Trainingsangeboten sollen Insassen aktiviert und in ihrer Resozialisierung unterstützt werden.

Das Projekt hat den Social Impact Award 2021 gewonnen und wird bereits erfolgreich in Korneuburg in Zusammenarbeit mit dem Justiz- & Sportministerium und dem Verein Neustart durchgeführt. „Wenn wir es schaffen, auch nur einen einzigen Gewaltakt oder Rückfall durch unser Programm zu verhindern, dann haben wir schon viel gewonnen“, so Ricardo Parger, Gründer und Leiter der Organisation.

„Phönix Comeback Club“ unterstützt Entlassene

„Phönix“ ist ein zehnwöchiges, sportliches Vorbereitungsprogramm für Haftinsassen, die kurz darauf ihre ersten Schritte in Freiheit bestreiten. Die 90-minütigen Trainingseinheiten finden einmal pro Woche statt. In der Freiheit wartet dann der „Phönix Comeback Club“ auf die Entlassenen. Die sportliche Begleitung durch Trainer in Form eines professionellen und stabilisierenden Vertrauensverhältnisses gibt Halt und unterstützt den Prozess der Wiedereingliederung.

Das Leben in Haft hat schwere Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit von Insassen, erklärt Parger. Depression, Lethargie und Motivationsverlust sind bekannte Nebenerscheinungen bei Insassen, aber auch bei Entlassenen, zumal soziale Kontakte verloren gehen. „Resozialisierungsmaßnahmen während und nach der Haft können die Rückfallquote senken“, ist der Phönix-Leiter überzeugt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.