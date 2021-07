Letzte Woche bewiesen die Korneuburger ihr großes Herz für Tiere: Rund 40 Menschen folgten einen Aufruf auf Facebook, um nach Kitten zu suchen, deren Mutter überfahren worden war.

Das Tierdrama nahm am vergangenen Mittwoch ihren Anfang. An diesem Tag wurde eine schwarze-weiße Katze, die in der Wiener Straße auf Höhe des Pizza King überfahren worden war, in die Korneuburger Tierklinik eingeliefert. Für die Fellnase kam leider jede Hilfe zu spät.

Hilferuf über Facebook startete die Suche nach der„Nadel im Heuhaufen“

Was den Ärzten aber Sorge bereitete: Anhand ihres Gesäuges war erkennbar, dass die Katze offenbar Junge gehabt hat, die jetzt irgendwo vergeblich auf ihre Mutter warteten. Die Gerasdorfer Tierschützerin Elisabeth Kern las von dem Schicksal und startete gemeinsam mit der „Streunerhilfe Hollabrunn“ einen Facebook-Aufruf für eine gemeinsame Suche nach den Kitten.

Weil die Suche der sprichwörtlichen „Nadel im Heuhaufen“ glich, ersuchte man die „Suchhunde Spürnasen“ um Hilfe. Jürgen Winter und Anette Unterweger trafen mit dem Hund „Holly“ beim vereinbarten Treffpunkt in der Wiener Straße ein. Mit ihnen hatten sich rund 40 Tierfreunde eingefunden, die bei der Suche nach den kleinen Kätzchen unterstützen wollten.

Hilfsbereitschaft war beeindruckend

„Ich war total weg, wie viele Leute helfen wollten“, war Kern von der Hilfsbereitschaft beeindruckt. Weil man nicht wusste, wo man die Suche starten sollte, schickte man Holly los, die auf die Suche von verlorenen Gegenständen und Tieren trainiert ist. Um ihr einen Geruch zu vermitteln, ließ man sie an Haaren der toten Mutterkatze schnüffeln. Und Holly machte ihrem Ruf als Spürnase alle Ehre.

„Sie ist schnurstracks zu einem Gelände gelaufen“, schildert Kern die spannenden Minuten. Und tatsächlich, in einem Blumentrog fanden die Tierschützer ein einsames und hungriges Kitten im Alter von zirka drei Wochen.

Trotz intensiver Nachschau wurden keine weiteren Kätzchen entdeckt. „Entweder die Mutterkatze hat nur eines gehabt oder die anderen haben es nicht geschafft“, folgert Kern. Die kleine Miezekatze wurden von den Anwesenden sofort ins Herz geschlossen und mit Hipp-Hühnchenbrei versorgt. Sie hat auch schon ein neues Zuhause bei einer Tierklinik-Mitarbeiterin gefunden, die gerade eine Mamakatze mit Kitten hat. Der kleine Findling wurde sofort von der Familie angenommen.