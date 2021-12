Kein Punsch im Rathaushof: „Zahlt sich nicht aus“

Ursprünglich war ab Adventbeginn ein kleiner, aber feiner Adventmarkt im Innenhof des Rathauses geplant, doch dem machte der neuerliche Lockdown einen Strich durch die Rechnung.

Da die Gastronomie bis 17. Dezember geschlossen bleiben muss, haben sich die Gastronomen der vier geplanten Stände, darunter Punsch-, Glühwein- und Imbiss-Anbieter sowie Winzer mit Wein- und Sektbar, einhellig entschieden, nicht aufzusperren.

„Neben den komplizierten Corona-Bestimmungen hat es vor allem einen wirtschaftlichen Grund. Die Gastronomen können in nur sieben Tagen bis zum Heiligen Abend nichts mehr aufholen“, bedauert Kultur- und Wirtschaftsstadtrat Andreas Minnich, zeigt aber auch Verständnis.

Positiv aufgenommen wird bei der Bevölkerung und den Standlern die romantische Weihnachtskulisse, besonders nach Einbruch der Dunkelheit, wenn das Rathaus und der Platz in Rot und Gold erstrahlen. Höhepunkte am Hauptplatz sind am Heiligen Abend das Eintreffen des Dragonerregiments mit dem Licht von Betlehem zur Mittagszeit und das Turmblasen um 17 Uhr.