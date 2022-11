Kulturpreis des Landes: Generationen-Projekt überzeugte die Jury

Bei der 62. Verleihung der Kulturpreise des Landes NÖ wurden insgesamt 24 Auszeichnungen vergeben. Zwei Anerkennungspreise gingen nach Korneuburg: Der Museumsverein wurde in der Kategorie Erwachsenenbildung ausgezeichnet, die in Korneuburg geborene und in Berlin lebende Schriftstellerin Magdalena Schrefel durfte sich über den Preis in der Sparte Literatur freuen.

Der mit 4.000 Euro dotierte Preis ist „ein Zeichen, dass wir in die richtige Richtung arbeiten“, kommentierte Melanie Lopin, stellvertretende Obfrau des Museumsvereins, nach der Preisverleihung.

Gewürdigt wurde das Engagement im Bereich der generationenübergreifenden Kulturvermittlung, konkret das Projekt „Museumsmenschen im Schaudepot“ in Kooperation mit der Universität für Weiterbildung Krems und gefördert vom Land NÖ und der Stadt. Ausgangspunkt war eine Web-App, in der der Stadtmuseumsgründer Hans Krticzka von Jaden als fiktiver Chatpartner „Hans“ und virtueller Museumsführer auftritt.

„Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert“

Im Korneuburger Projekt wurde das Tool in einer Zusammenarbeit von Jugendlichen und Senioren weiterentwickelt. Gemeinsam wurden Texte entwickelt, wobei die Jugend ihr digitales Wissen einsetzte, während die ältere Generation durch ihre Erzählungen Objektgeschichten lebendig werden ließ.

„Das hat wunderbar funktioniert“, schwärmt Lopin. Begleitend wurde von der Universität Krems eine Nutzer-Studie erarbeitet. Die Jury lobte den „nachhaltigen Brückenschlag zwischen Senioren und Jugendlichen, zwischen historischen Sammlungen und virtuellen Welten“.

Magdalena Schrefel erhielt vom Land NÖ den Anerkennungspreis für Literatur für ihr Essay „Brauchbare Menschen“. Die gebürtige Korneuburgerin lebt seit zehn Jahren in Berlin. Derzeit unterrichtet sie Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Fünf bis sechs Mal im Jahr ist sie in Österreich und besucht ihre Verwandten und Bekannten in Korneuburg.

„Wir Autoren leben nicht nur von den Buchverkäufen, sondern auch von der Kulturförderung“, freut sich Schrefel. Sie veröffentlichte seit 2013 eine Reihe von Theaterstücken und Hörspielen. 2022 kam ihr erster Erzählband „Brauchbare Menschen“ heraus.

Werftareal als Zukunft?

