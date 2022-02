Lagerhaus-Gründe: SPÖ stellt ÖVP wegen Umwidmung Rute ins Fenster

Die SPÖ will einen Beweis gefunden haben, dass es ein Gegengeschäft für die Übersiedelung der RWA-Zentrale nach Korneuburg gegeben hat. Konkret geht es um das Peugeot-Lagerhaus-Areal in der Kwizdastraße 15. Das Betriebsgebiet soll mit der nächsten Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans in Wohngebiet umgewidmet werden (die NÖN berichtete).

„Wir glauben, Unterlagen gefunden zu haben, die den Verdacht der Anlasswidmung nähren“, umschreibt SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann den Vorwurf. Und sie stellt der ÖVP die Rute ins Fenster: „Wir warnen die ÖVP, die Umwidmung zu beschließen. Andernfalls würden wir bis zum Verfassungsgerichtshof gehen.“

Laut NÖ Raumordnung darf der Flächenwidmungsplan nicht geändert werden, nur weil der wirtschaftliche Wert der Grundfläche erhöht oder dem Wunsch des Grundeigentümers entsprochen werden soll.

Im konkreten Fall stieß die SPÖ im Grundbuch auf einen für jeden einsehbaren Kaufvertrag zwischen dem Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg und Umgebung und einer Projektentwicklungsfirma. Darin wird festgehalten, „dass die Verkäuferin eine Änderung der Widmung des gesamten Kaufgegenstandes anstrebt“.

Der Kaufvertrag wurde bereits vor über einem Jahr, nämlich am 27.1.2021, hinterlegt. Der Kaufpreis entspricht bereits der Bauland-Widmung. Der Vertrag wird mit 27.1.2023 ungültig, wenn die Bedingungen wie Umwidmungen, Bebauungsdichte und Bauklassen nicht erfüllt werden.

Was die SPÖ-Gemeinderätin besonders erzürnt: „Es finden sich in dem Kaufvertrag konkrete Vorschläge, wie die Umwidmung aussehen soll, um den Kaufpreis zu erzielen. Diesen Wünschen wird im Flächenwidmungsplan eins zu eins entsprochen.“

Es ergibt sich durch die Umwidmung die Möglichkeit, Nutzungskonflikte zu entflechten.“

Christian Gepp, ÖVP-Bürgermeister

Als besonders „verwerflich“ wertet sie den Vorgriff auf einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt. Darin verpflichtet sich das Raiffeisen-Lagerhaus, keinen städtebaulichen Vertrag mit der Stadtgemeinde zu unterzeichnen, der die ausschließliche Errichtung frei finanzierter Wohnungen „in welcher Form auch immer“ einschränkt.

„Die Kwizdastraße ist ein klassisches Betriebsgebiet“, sagt Haider-Wittmann, die eine Umwidmung grundsätzlich nicht für notwendig hält, weil die Stadt über 22,3 Hektar Wohnbaureserven verfügen würde. SPÖ-Gemeinderat Stefan Tmej verweist, dass selbst im regionalen Raumordnungsprogramm Wien Umland Nord die gegenständliche Fläche vom Land NÖ für die regionale Betriebsentwicklung vorgesehen sei. „Ich glaube, es geht hier nur um die Wertsteigerung des Grundstücks“, mutmaßt Haider-Wittmann.

Von einer „haltlosen Unterstellung“ spricht ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp. Das Areal würde der Umgebung angepasst, vonseiten des Landes NÖ hätte es keine Beanstandungen gegeben, hält er fest. Und er macht keinen Hehl da raus, dass das Lagerhaus, das seine Werkstätten nach Tresdorf verlegt, an die Stadtgemeinde bezüglich Entwicklungsmöglichkeiten herangetreten sei. Für die Stadt hätte sich durch die geplante Betriebsabsiedelung die Möglichkeit ergeben, „dort vorhandene Nutzungskonflikte zu entflechten“, wie der Bürgermeister beschreibt.

„Wir hoffen, damit das Problem des Lärms in den Griff zu bekommen.“ Außerdem profitiere die Stadt durch einen Infrastrukturbeitrag in der Höhe von 1,6 Mio. Euro und die Umgestaltung: „Statt einer Versiegelung von derzeit 100 Prozent sind es dann nur noch 50 Prozent.“ Positiv sieht er auch den Durchgang und den geplanten Grüngürtel. Das Projekt werde „mit Bedacht in die Umgebung einfließen“, versichert er, denn grundsätzlich wäre eine noch höhere und dichtere Verbauung möglich. Über den Vertrag könne er nicht viel sagen: „Ich kenne keine Details.“

Von einem positiven Effekt der Umwidmung für die Stadt ist auch der Korneuburger Lagerhaus-Direktor Leopold Scheibböck überzeugt: „Die betreffende Liegenschaft ist auf allen Seiten von einem Wohngebiet umgeben. Aus diesem Grund ist die Umwidmung ein Lückenschluss, der im Interesse der Stadtgemeinde und der Anrainer liegt.“ Man befinde sich mit der Stadtgemeinde in einem „fairen und transparenten Prozess“, betont Scheibböck. Umso mehr bedaure er, „dass diese positive Entwicklungsmöglichkeit eines zentrumsnahen Stadtgebiets für eine politische Diskussion instrumentalisiert wird“.

Frage der Transparenz

