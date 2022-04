Lagerhaus-Umwidmung: Zwei Anläufe bis zum Beschluss

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Zwei Anläufe brauchte die ÖVP, um die Umwidmung der Raiffeisen-Lagerhaus-Gründe durchzubringen. Wie berichtet, soll das Areal in der Kwizdastraße, wo sich derzeit die Peugeot-Werkstätte befindet, von Betriebsgebiet in Bauland-Wohngebiet umgewidmet werden.

Eigentlich hätte der Beschluss schon bei der Sitzung am Mittwoch vor einer Woche auf Schiene gebracht werden sollen, aber SPÖ, FPÖ und NEOS ließen die Sitzung platzen. Sie zogen aus dem Gemeinderat aus. Weil auch bei der ÖVP Mandatare fehlten, war das Gremium nicht mehr beschlussfähig, die Sitzung musste abgebrochen werden. Bei der Fortsetzung diesen Montag wurde der Punkt dann mit den ÖVP-Stimmen beschlossen, alle anderen Parteien stimmten dagegen.

Auffällig viele Zuhörer verfolgten die beiden Sitzungen. Es waren großteils Unterstützer des Initiativantrags „Lebenswertes Korneuburg“, der es aus formalen Gründen nicht auf die Tagesordnung geschafft hatte ( die NÖN berichtete ). Sie hielten den Gemeinderäten von der Galerie des Stadtsaals Transparente gegen ein „Zubetonieren der Stadt“ entgegen.

Die Initiatoren des Initiativantrags machten ihrem Unmut mit Transparenten Luft. Foto: Manfred Mikysek

Die erste Sitzung dauerte nicht lange und fand ein überraschendes Ende. Während die Flächenwidmung für den Kreisverkehr noch von ÖVP und Grünen beschlossen wurde, kam es beim Punkt über die Umwidmung der Raiffeisen-Lagerhaus-Gründe zum Knalleffekt. SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann präsentierte ein anwaltliches Gutachten über die Verkaufsmodalitäten, das SPÖ, FPÖ und NEOS gemeinsam in Auftrag gegeben hatten.

Den drei Parteien ist der im Grundbuch hinterlegte Kaufvertrag ein Dorn im Auge, der Teile der Umwidmung als Bedingung enthält. Während die ÖVP die neue Widmung mit einem „Lückenschluss“ in dem Gebiet begründet, spricht die SPÖ von „Anlasswidmung“.

„Das Gutachten teilt unsere Bedenken, dass der Kauf an die Umwidmung gebunden ist“, fühlt sich Haider-Wittmann bestätigt. Der beauftragte Anwalt kommt zum Schluss, dass „derartige Anlasswidmungen zwar nicht von vornherein unzulässig sind. Sie müssen jedoch stets durch sachliche Erwägungen begründet sein.“ Durch das Fehlen einer Grundlagenforschung könne der Verdacht der Begünstigung nicht zerstreut werden, heißt es.

FPÖ: „Haben die Stopp-Taste gedrückt“

„Wir wollten ein Zeichen setzen, um uns Gehör zu verschaffen“, begründete SPÖ-Fraktionsobmann Martin Peterl den Auszug. Nicht alleine die Lagerhaus-Causa sei dafür ausschlaggebend gewesen, „sondern auch das Nicht-Respektieren der Initiativanträge“. Für FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl war der Schritt wichtig, „um ein Drüberfahren zu verhindern und Schaden von der Stadt abzuwenden. Deshalb haben wird die kommunalpolitische Pausetaste gedrückt“, so Keyl. NEOS-Gemeinderätin Sabine Tröger sieht in der Umwidmung, um weiteres Bauland zu schaffen, grundsätzlich keinen Sinn: „Wie viele frei finanzierte Eigentumswohnungen braucht die Stadt noch?“

Dabei war die ÖVP ihren Kritikern noch ein Stück weit entgegengekommen. Wie berichtet, liegt der Umwidmung ein städtebaulicher Vertrag zugrunde, der einen Infrastrukturbeitrag für die Stadt in der Höhe von 1,6 Mio. Euro vorsieht. Bei der Verlesung des Tagesordnungspunktes ließ ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp mit dem Passus aufhorchen, dass 50 Prozent dieser Summe in geförderten Wohnbau fließen soll.

Der Auszug der drei Parteien ist für Gepp völlig unverständlich und „parteipolitisch motiviert“. Über den Vorwurf, die Grundlagenforschung würde fehlen, zeigt er sich mehr als verwundert: „Sie geht sogar zurück bis ins Jahr 2017.“ Auch ein Screening und eine strategische Umweltprüfung führt er ins Treffen. Zum Zeitpunkt der Widmungsänderung hätte man den Kaufvertrag auch gar nicht gekannt. An dem von den drei Oppositionsparteien eingeholten Gutachten lässt er kein gutes Haar: Es sei rudimentär und wolle offenbar dem Standpunkt der Auftraggeber entsprechen.

Gepp: Auszug kommt Stadt teuer zu stehen

Nach dem Beschluss der Umwidmung in der Montagssitzung wollen die drei Oppositionsparteien jetzt weitere Schritte prüfen. Gepp warf SPÖ, FPÖ und NEOS vor, dass der Auszug die Stadt teuer zu stehen komme, weil Darlehensvergaben dadurch nicht rechtzeitig beschlossen werden konnten, denn das Angebot der Bank hätte nur bis Ende März gegolten.

Durch den zeitlichen Verzug würden sich die Zinsen für die Darlehen nun um 493.000 Euro erhöhen. Den Vorwurf wollte Peterl nicht auf sich sitzen lassen: „Warum wurde der Punkt nicht schon in der Februar-Sitzung behandelt?“, stellte er in den Raum. Eine Beschlussfassung einen Tag vor Fristende sei zu kurzfristig, so der SPÖ-Konter.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.