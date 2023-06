Nach Delka-Aus: Leerstände bereiten Sorge

Als Riesenproblem bezeichnet Wirtschaftstadtrat und Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich die vielen Leerflächen in der Stadt. Erst jüngst sperrte das Schuhgeschäft Delka mitten im Zentrum seine Pforten. Seit 45 Jahren hatte Delka sein Schuhgeschäft am Hauptplatz 22. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Anfang Juni wurde die Filiale geräumt und die Firmenaufschrift von der Hausfassade abmontiert. Die Kunden werden mittels Information am Eingang des ehemaligen Geschäftes auf die Delka-Filialen in Stockerau und im G3 in Gerasdorf verwiesen.

Eigentümer der Liegenschaft, in der sich im Erdgeschoss das Lokal „Herzog Leopold“ und im 1. Stock die Neuapostolische Kirche befinden, ist seit Juni des Vorjahres die Firma PMP Immobilien mit Sitz in Korneuburg. PMP entwickelt, errichtet und verwaltet Wohnhausprojekte in Korneuburg und Stockerau. „Auf Wunsch von Delka wurde das Mietverhältnis beendet. Es haben sich bereits Interessenten aus Korneuburg für das Geschäftslokal bei uns gemeldet“, bestätigte Stefan Pajbach von PMP auf Anfrage der NÖN. Für die Nutzung der Freiflächen im Obergeschoss wird PMP ein Konzept erarbeiten. Delka selber ließ eine NÖN-Anfrage unbeantwortet.

Minnich hat mittlerweile mit dem Hauseigentümer Kontakt aufgenommen. Demnach läuft das Bestandsverhältnis noch bis zum 30. Juni. Dass das Geschäft bis dahin nicht geöffnet hat, erklärt er damit, dass keine Waren mehr zur Verfügung stehen. Jedenfalls will er im Austausch mit dem Hausbesitzer so schnell wie möglich einen Nachfolger finden. „Am liebsten wäre uns, schon alleine wegen des Brachenmixes, dass sich hier wieder ein Schuhgeschäft ansiedelt“, so der Wirtschaftsstadtrat, der selbst ein großes Modehaus in der City leitet und schon aus diesem Grunde an einer Belebung des Stadtkerns interessiert ist.

Ganz allgemein sieht er die Situation mit den Leerflächen derzeit nicht rosig, obwohl er nicht glaubt, dass die nahen Einkaufszentren wie etwa das G3 oder die Bundeshauptstadt schuld wären. „Die haben noch mehr Leerflächen als wir“, so sein Resümee.

Offenbar dürfte mit dem Aus der Delka-Filiale ein Stein ins Rollen gebracht worden sein. Das gab auch der Wirtschaftstadtrat im NÖN-Gespräch zu. Foto: Preineder

Die Augen zu verschließen und auf bessere Zeiten zu hoffen, ist für ihn jedenfalls keine Option. Mittlerweile gibt es bereits ein „Brain-Storming“ innerhalb der Stadtgemeinde, wie man die Lage verbessern könnte. „Ohne dass wir Anreize setzen, um Wirtschaftstreibende nach Korneuburg zu holen, wird es wohl nicht gehen“, glaubt Minnich. Ob es sich dabei um Subventionen oder andere finanzielle Unterstützungen, Steuererleichterungen, Abbau von bürokratischen Hürden oder wie auch immer handeln könnte, ließ er noch offen, denn das würde sich erst im Laufe der Gespräche ergeben.