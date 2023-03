Trauer um Ex-Schuldirektor Paul Grafenauer

13 Jahre lang war Paul Grafenauer Direktor der Sport- und Kreativmittelschule Korneuburg. Am 10. März ist der Leobendorfer unerwartet im 70. Lebensjahr verstorben. „Der beste Lehrer, den es gegeben hat!“ – so reagieren viele seiner ehemaligen Schüler auf Facebook auf das Ableben des beliebten Direktors, der im Jahr 2018 seine Pension angetreten hatte.

29 Jahre war Grafenauer als Englisch- und Geschichtslehrer tätig. Nach dem Studium und der Lehramtsprüfung begann er seine pädagogische Tätigkeit an der Volksschule in Zellerndorf. Ein Jahr später wechselte er nach Stockerau und folgte anschließend dem Ruf an die Sport-Hauptschule in Korneuburg, wo er 2005 die Leitung übernahm. Während dieser Zeit wurde die Hauptschule zur Neuen Mittelschule umgestaltet.

Das Begräbnis findet am 25. März um 14 Uhr statt. Nach der Einsegnung und der hl. Seelenmesse in der Pfarrkirche St. Markus wird der Verstorbene auf dem Ortsfriedhof im Familiengrab beigesetzt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.