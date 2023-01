„Licht von Bethlehem“-Zeremonie: Kammersängerin „nicht ausgeladen“

Werbung

Es war eine stimmungsvolle, aber auch sehr besinnliche Feier am Heiligen Abend am Korneuburger Hauptplatz: Man wartete auf das k. u. k. Dragoner-Regiment Graf Pejacsevich, welches das „Licht von Bethlehem“ in die Bezirkshauptstadt bringen sollte. Der Hauptplatz war zur Mittagszeit bis auf den letzten Platz gefüllt. An den Punschhütten bildeten sich lange Schlangen und mitten auf dem Platz hatte man Bänke aufgestellt, um der gemeinsamen Andacht von Pfarrer Stefan Koller und seiner evangelischen Amtskollegin Anneliese Peterson bei frühlingshaften Temperaturen auch sitzend beiwohnen zu können.

Besucher vermissten Kammersängerin

Während sich die meisten Besucher schon in Festtagsstimmung befanden und sich ein gesegnetes oder auch frohes Weihnachten wünschten, gab es mitunter aber so manche Misstöne. Viele vermissten den Auftritt von Kammersängerin Ulrike Steinsky und ihre Interpretation von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und taten ihren Unmut darüber lautstark kund.

Gemeinsam verteilten Pfarrer Stefan Koller, seine evangelische Amtskollegin Anneliese Peterson, Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich und Bürgermeister Christian Gepp, hier am Bild, das Friedenslicht an die Bevölkerung. Foto: Preineder

Das Gerücht machte die Runde, die Stadtgemeinde hätte die Sängerin „ausgeladen“. Unter den Besuchern herrschte Verwunderung, vor allem auch deshalb, weil Steinsky bei der nächsten Station im Bisamberger Schlosspark sehr wohl zum Einsatz kam. Auf NÖN-Nachfrage erklärte Stadtchef Christian Gepp die Hintergründe des Ausbleibens der Kammersängerin: „Wir haben heuer intern entschieden, das Programm des Friedenslichts etwas anders zu gestalten, wie eben auch den gesamten Adventmarkt. Es gab heuer zum ersten Mal eine gemeinsame ökumenische Andacht mit der städtischen Geistlichkeit, bei der auch das Lied ‚Stille Nacht‘ gesungen wurde.“

Gepp versprach im gleichen Atemzug, dass man die Rückmeldungen aus dem heurigen Jahr sehr ernst nehme und diese für die Veranstaltung 2023 in die Überlegungen einfließen lassen wolle. Eines stellte er aber ganz klar fest: „Es wurde definitiv niemand ausgeladen!“

