Lokalaugenschein im ABC-Abwehrzentrum: Wenn jede Stunde zählt...

„Einige sitzen im Büro, lassen den Bleistift fallen und machen sich auf den Weg zu uns“, beschreibt der Kommandant des ABC-Abwehrzentrums in Korneuburg Jürgen Schlechter, wie abrupt die Freiwilligen der AFDRU-Einheit aus ihrem Alltag gerissen wurden, als sie heute wegen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien alarmiert wurden.

81 Männer, vier Frauen und sechs Spürhunde bereiten sich in der Nacht auf Dienstag in der Kaserne der ABC-Abwehr in Korneuburg auf die Abreise in das Katastrophengebiet vor. Es gibt eine Gesundheitskontrolle, Impfungen werden aufgefrischt und natürlich alles besprochen, was nötig ist. Währenddessen werden in den Hallen der Kaserne insgesamt 25 Tonnen Material vorbereitet, zum Beispiel Lebensmittel, Trinkwasser, Bergungs- und Rettungsmaterial, medizinische und verwaltungstechnische Ausrüstung und natürlich Stromaggregate, sodass die AFDRU ihren Einsatz komplett autark bewältigen kann.

„Es gibt Mahlzeiten aus Dosen und Trockenmahlzeiten, die überraschend schmackhaft sind“, erklärt Schlechter, was im Alltag auf die Freiwilligen zukommt. Das ist nämlich die Besonderheit der AFDRU: es handelt sich um Berufs- und Milizsoldaten, die absolut freiwillig an diesem und anderen Hilfseinsätzen teilnehmen. Durch regelmäßige Übungen, die letzte fand erst 2022 statt, bleiben die Spezialisten immer auf dem Laufenden. Unter den Freiwilligen befinden sich verschiedenste Berufe, zum Beispiel eine Chemikerin, aber selbstverständlich auch Hundeführer. Sie alle wurden ab der Alarmauslösung um 8.42 Uhr alarmiert und rückten so schnell sie konnten ein.

„Um die Menschen aus den Verschüttungen zu retten, haben wir nur ein Zeitfenster von 100 Stunden. Dementsprechend ist es wichtig, schnell zu handeln und aufzubrechen. Die heutige Alarmierung ist sehr gut, zügig und ruhig abgelaufen“, lobt Schlechter. Er hofft, dass die aktuell kalten Temperaturen die Überlebenschancen der Verschütteten erhöhen, indem sie einerseits die Verdunstung verlangsamen und so ein längeres Auskommen ohne Wasser ermöglichen, und andererseits auch den Kreislauf der Verschütteten verlangsamen, wodurch sie länger in der misslichen Lage überleben können. Trotzdem muss alles sehr schnell und effizient gehen, denn jede Stunde zählt.

Mit Herkules-Transportmaschinen werden die 85 Freiwilligen sowie Material und Geräte, denn auch kleine Fahrzeuge wie ein Gabelstapler sind Teil der Ausrüstung, möglichst früh am Dienstag in das Krisengebiet geflogen. Der letzte Einsatz der AFDRU war 2014 beim Hochwasser in Bosnien. Trotzdem ist sich Schlechter sicher, dass die Verantwortlichen schon um Mitternacht mit der Vorbereitung der Ladung und der Verzollung fertig sein werden, sodass ein Abflug am Dienstag jederzeit möglich ist.

Er selbst wird in Korneuburg bleiben, um den geregelten Ablauf in der Kaserne weiter sicherzustellen. Insbesondere deshalb, weil ausgerechnet am Montag der Grundwehrdienst für 100 neue Soldaten begann, die nun ihre Ausbildung benötigen.

