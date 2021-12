Ludwig Breichner: „Es gibt in der Stadt noch vieles zu tun“

Seit Jahren gilt Ludwig Breichner als Spezialist, wenn es darum geht, sich für ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Probleme einzusetzen. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde er offiziell zum Behindertensprecher der Stadt bestellt. Die NÖN sprach mit ihm und erfuhr, wie er seine Arbeit anlegen will und welche Möglichkeiten er hat, um die Anliegen seiner Klienten auch durchsetzen zu können.

Geht um den Fingerzeig

NÖN: Wie genau sieht Ihre Aufgabe aus?

Ludwig Breichner: Es geht darum, die Anliegen der älteren Generation und der Menschen mit Behinderung gemeinsam mit dem Beirat der Stadt soweit wie möglich umzusetzen.

Haben Sie sich ein besonderes Ziel gesetzt?

Ja, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Menschen bis ins hohe Alter in ihren Wohnungen bleiben und selbstständig am öffentlichen Leben teilhaben können. Die Angehörigen, die derzeit viel im Sozialbereich leisten, sollten dadurch entlastet werden.

Wo gibt es Handlungsbedarf?

Es gibt noch vieles zu tun, vor allem eine Erleichterung beim Zugang zu den Ärzten und Geschäften in unserer Stadt. Meine Idee wäre daher, eine eigene Glocke an Türen zu montieren, mit der Menschen mit Gehbehinderung auf sich aufmerksam machen können. Auch diese Menschen sind Pa tienten und Konsumenten, die gerne in unserer Stadt selbstständig einkaufen gehen möchten. Eine Funkglocke wäre billig und auch leicht zu montieren.

Auf welche Erfolge können Sie bisher zurückblicken?

Wichtig war vor allem die Bewusstseinsbildung bei den Politikern durch das Projekt Dorfbegehung des Bildungs- und Heimatwerks NÖ. Sichtbare Erfolge sind das Behinderten-WC im Rathaus, die Schaffung von Barrierefreiheit im Florian-Berndl-Bad oder auch der freie Eintritt für Begleitpersonen, wenn sie im Behindertenpass eingetragen sind. Zudem war die Durchsetzung von Bus- und ISTmobil-Halte-stellen in der Stadt wichtig, vor allem aber an neuralgischen Punkten wie beim Krankenhaus. In Geschäften, aber auch bei öffentlichen Gebäuden schufen wir durch Rampen Barrierefreiheit. Nicht zu vergessen das Behindertenturnen.

Werden Sie durch ein Team unterstützt?

Ich arbeite mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung, der sich aus der Vorsitzenden des Sozialausschusses, meiner Stellvertreterin Elisabeth Pfennigbauer und den Behindertensprechern der Parteien zusammensetzt. Das ist der erste Beirat für Menschen mit Behinderung in NÖ. Wir haben aber kein eigenes Budget.

Wie kann man sich das Prozedere von einem Vorhaben bis zur Realisierung vorstellen?

Ich gehe mit den Anliegen der Bürger in den Beirat, dort werden die Themen besprochen und an den Sozialausschuss weitergeleitet, deren Vorsitzende dann die Anliegen in den Gemeinderat und die zuständigen Ausschüsse bringt.