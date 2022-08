Ludwig Breichner macht Mut: „Leben wie jeder andere auch“

Werbung

„Trotzdem“ – so lautet der Titel des Erstlingswerks von Ludwig Breichner. „Trotzdem“ deshalb, weil er es trotz Behinderung schaffte, sich im Alltag zu behaupten. Nach dem Ende seiner politischen Funktion als SPÖ-Gemeinderat ist Breichner nun Behindertensprecher der Stadt und Vorsitzender des Beirats für Menschen mit Behinderung.

1962 wurde der Autor mit „Arthrogryposis multiplex congenita“ (AMC), einer angeborenen Gelenkssteife, die zu einer gestörten Muskelentwicklung führt, welche wiede rum die funktionsgerechte Ausformung der Gelenke behindert, geboren.

Breichner erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, dieses Buch zu schreiben: „Bei einer Therapiesitzung fragte die Physiotherapeutin, wie es mir geht. Ich antwortete, dass ich ein Buch über meine Behinderung schreiben könnte, wie es mir mit meiner Frau Inge so geht und wie wir unseren Alltag meistern. Darauf fragte sie, warum ich das dann nicht mache. So entschloss ich mich, dieses Buch zu schreiben.“

Auf 60 Seiten, illustriert mit privaten Fotos, schildert er seine Lebensgeschichte und was er und seine Frau trotz Behinderung alles geschafft haben. Es sind episodenhafte Erlebnisse, die er mit viel Humor würzt, aber auch eine Lebensbeichte mit Höhen und Tiefen. „Das Wichtigste ist, nie aufzugeben. Ich will Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen, so zu leben wie jeder andere auch“, sagt Breichner. Das Vorwort zum Buch schrieb übrigens seine Mutter.

Derzeit ist Breichner noch auf der Suche nach einem Verleger. Spätestens am Tag der Inklusion, dem 3. Dezember, plant er aber schon eine Lesung mit anschließender Diskussion. Eines verspricht er schon jetzt: „Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt dem Verein ‚Hand in Hand – Sport Union für Menschen mit Behinderung‘ zugute.“

