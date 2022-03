Mehr Kunden bei Sozialgreißler: „Viele sind noch in Kurzarbeit“

Die Waren des täglichen Lebens werden immer teurer – und das nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine. Das merkt auch Doris Pamminger, die in Korneuburg den Sozialgreißler betreibt. Die Zahl ihrer Kunden ist seit der Corona-Pandemie kontinuierlich gestiegen. Rund 2.000 Leute versorgt der Sozialgreißler derzeit.

„Viele Menschen sind noch immer in Kurzarbeit, und die Fixkosten steigen“, führt Pamminger vor Augen. Zwar müssen Kunden einen Einkommensnachweis vorweisen, aber seit der Corona handle man sehr flexibel, betont die Leiterin.

Immer mehr Pensionisten finden den Weg in ihr Geschäft. „Bei denen ist es sich bis jetzt noch ausgegangen, aber jetzt, wo alles teurer wird, brauchen auch sie Hilfe“, berichtet sie. Und sie kennt mittlerweile auch Leute, die Korneuburg den Rücken gekehrt haben, weil sie sich das Wohnen hier nicht mehr leisten können.

Stromnachzahlung von 2.000 Euro

Die gestiegenen Betriebskosten machen nicht nur den Kunden, sondern auch dem Sozialgreißler selbst zu schaffen. „Wir hatten eine Stromnachzahlung von 2.000 Euro“, seufzt Pamminger. Das ist auch mit ein Grund, warum man die Kosten für den Einkaufskorb „schweren Herzens“ von fünf auf sieben Euro hinaufsetzen musste. Der Korb kann beliebig gefüllt werden, nur gewisse Lebensmittel wie Öl und Zucker sind limitiert, damit möglichst viele etwas davon haben.

Die Waren bekommt der Sozialgreißler von unterstützenden Supermärkten. Derzeit werden die Billa-Märkte in Bisamberg und Korneuburg, die Billa-Plus-Märkte in Korneuburg und Stockerau, der Stockerauer Eurospar und Hofer- Märkte in Wien täglich abgefahren. Die Produkte sind abgelaufen oder entsprechen optisch nicht mehr ganz der Idealvorstellung.

Derzeit landen auch viele hochpreisige Artikel, wie eine Hummersuppenpastete, in den Regalen des Sozialgreißlers. „Wir haben ein Luxusproblem“, sagt Pamminger, denn dadurch, dass die Menschen beim Einkauf sparen, bleiben immer öfter Luxusartikel über.

Pandemie stärkte den Zusammenhalt

Der Pandemie kann Pamminger auch eine positive Seite abgewinnen: „Der soziale Zusammenhalt ist gestiegen“, stellt sie fest. So erfährt auch der Sozialgreißler Hilfe aus der Region. „Wir bekommen viel Unterstützung aus der Bevölkerung“, ist sie dankbar.

Eine Sammelaktion vor dem Billa Plus zieht noch immer Kreise, „fünf bis sechs Leute kommen einmal im Monat und bringen uns etwas“, beschreibt sie die „Nachwirkungen“. Ordinationshilfen, die Süßigkeiten bekommen, spenden sie dem Sozialmarkt. Auch HAVI Logistics liefert regelmäßig Waren.

„Die Bäckerei Reiter ruft mich an, wenn etwas überbleibt, und die FoodCoop-Einkaufsgemeinschaft bestellt für uns Knoblauch mit“, nennt sie nur einige Beispiele. Pamminger betreibt den Sozialgreißler ehrenamtlich. Warum sie das macht? „Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer das Leben sein kann.“

