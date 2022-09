Mit Corona in die Ordination: Prozesse endete mit Freispruch

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Drei Anläufe brauchte Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg, um ein Verfahren wegen Paragraf 178 „Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“ abzuschließen. Eine 31-jährige Afghanin war angeklagt, trotz eines positiven Corona-Befundes im Jänner 2022 die Ordination eines Allgemeinmediziners in Stockerau aufgesucht zu haben.

Bei der Befragung der vierfachen Mutter musste ihre schulpflichtige Tochter für sie dolmetschen. Die Polizisten vermerkten im Protokoll aber erstaunlicherweise, dass die Frau keines Dolmetschers bedarf. Das war für die Richterin am ersten Verhandlungstag im Mai schwer nachvollziehbar, da die Angeklagte „nicht mal rudimentär Deutsch spricht“, wie Zbiral feststellen musste, die schon an der Aufnahme der persönlichen Daten scheiterte.

Am zweiten Tag konnte die Richterin mithilfe einer Übersetzerin die Einvernahme der 31-Jährigen durchführen, bei der das Bemühen, das Richtige zu tun, deutlich rauszuhören war. Allerdings ist die Frau nach eigener Auskunft Analphabetin, was zusätzliche Hürden bedeutete. Da sich der Fall für Zbiral an dieser Stelle des Prozesses noch nicht klar genug darstellte, vertagte sie erneut, um am dritten – und schließlich letzten – Verhandlungstag den Allgemeinmediziner (43) als Zeugen zu befragen.

Mediziner war zur Meldung gezwungen

Der bestätigte im Wesentlichen die Angaben der 31-Jährigen. Sie sei am 26. Jänner in seiner Ordination gewesen, habe aber Corona-Symptome aufgewiesen, weswegen sie getestet wurde. Sie bekam ihren Absonderungsbescheid am nächsten Tag aufs Handy ihres Mannes, den er ihr aber erst nach seiner Schicht am 28. Jänner gezeigt hätte. Deswegen sei sie arglos in der Ordination erschienen – und der Mediziner war gezwungen, dies zu melden.

„Der Schuldbeweis – die Vorsätzlichkeit der Tat – ist nicht erbracht“, stand für die Richterin am Ende des Verfahrens fest. Ungeklärt blieb auch, was mit dem betreffenden Absonderungsbescheid, der nicht in den Gerichtsakten zu finden war, passiert ist, und „wie die Verständigung durch die Behörden erfolgte“, wie es Zbiral ausdrückte. Das Ergebnis eines langwierigen, aber notwendigen Prozessverlaufs war ein Freispruch für die 31-Jährige.

