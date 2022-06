Mit Softgun gefeuert? "Spürte plötzlich einen Stich"

Werbung

Ein unliebsames Erlebnis hatte ein Korneuburger nahe des Korneuburger Hauptplatzes: Er wurde von einem Geschoss – abgefeuert offenbar von einer Softairwaffe – am Oberarm getroffen. „Man sieht heute noch einen rot-blauen Fleck“, erzählt der Mann gegenüber der NÖN eine Woche nach dem Vorfall.

Das Geschoss hat am Oberarm des Getroffenen ein Hämatom hinterlassen. Foto: privat

Er war am späteren Montagnachmittag beim Gourmet-Spar, um seine Einkäufe zu erledigen. Sein Rückweg führte ihn durch die schmale Kirchengasse. „Plötzlich habe ich am linken Oberarm einen Stich gespürt“, erinnert sich der Korneuburger. Gleichzeitig sind ihm gelbe Kugeln am Boden aufgefallen. Da war für ihn klar: „Es hat jemand von einem Fenster mit einer Softgun geschossen.“ Zwar konnte er keine Personen mehr wahrnehmen, aber aufgrund der Enge der Gasse steht für ihn fest, „dass der Schuss nur von oben gekommen sein kann“. Auf seinem Arm hat das Geschoss jedenfalls ein Hämatom hinterlassen.

Der Mann hat Supermarkt- Mitarbeiter über den Vorfall informiert. Die Polizei war kurz nach dem Vorfall vor Ort, konnte aber nichts Verdächtiges mehr wahrnehmen. Der getroffene Korneuburger nimmt an, dass sich Kinder oder Jugendliche einen Spaß erlaubt und auf Menschen gezielt haben. In seinem Fall hatte er noch Glück, dass er „nur“ am Arm getroffen wurde. „Was, wenn jemand am Auge getroffen wird oder ein Kind im Kinderwagen? Das kann böse ausgehen“, fürchtet er. Softairwaffen sehen aus wie echte Waffen und dürfen an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. „Ein paar Kugeln liegen heute noch in der Kirchengasse“, erzählt er.

