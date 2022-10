mjam kooperiert mit Paracelsus Apotheke

„Wir freuen uns, unseren Kund*innen in Korneuburg mit unseren Partner-Apotheken ein neues Service anbieten zu können. Das Angebot ist groß, denn es kann aus über 2.000 rezeptfreien Produkten gewählt werden, die innerhalb von 30 Minuten zugestellt werden“, erklärt Alexander Gaied, COO von mjam.

mjam ist mit über 6.000 Restaurant-Partnern und rund 3.100 Kurier*innen eine der größten Essensbestellplattformen in Österreich. Mit dem nun angebotenen Bestellservice in Apotheken bietet mjam eine weitere Serviceleistung für seine Kund*innen an: „Mit unserem Service wollen wir unseren Kund*innen ein möglichst breites Angebot zur Verfügung stellen und ihnen so das Leben vereinfachen. Neben Essenslieferungen und dem kontinuierlichen Ausbau unserer Lebensmittelzustellung ist die Partnerschaft mit ortsansässigen Apotheken ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg“, erklärt Gaied abschließend.



Die Partnerapotheke

Die Paracelsus Apotheke steht ihren Kund*innen als vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Fragen rund um Gesundheit und Wohlbefinden zur Verfügung. Neben klassischen Arzneimitteln setzt das Team auf Mikronährstoffe.

