Mobilitätsspielplatz: Im Mai geht's endlich los!

Getüftelt wurde schon seit 2018, gebaut - bedingt auch durch Lieferengpässe - etliche Jahre. Doch jetzt ist man auf der Zielgeraden. Der Mobilitätspielplatz im Bereich Wasweg/Teiritzstraße ist so gut wie fertig. Nur der Zaun fehlt noch. Das macht auf die Kinder und Jugendlichen aber keinen großen Eindruck. Sie frequentieren das 4.000 Quadratmeter große Areal schon mit all seinen Funktionen wie Hängematten, Kletterturm, Schaukel, Motorikgeräten, Slacklines, Funcourt etc. als wäre er schon freigegeben. Frei nach dem Motto: Was brauchen wir einen Zaun.

„Ich weiß um die Situation, kann sie aber leider nicht abstellen“, schmunzelt der für den Spielplatz zuständige ÖVP-Stadtrat Alfred Zimmermann, der auch bedingt Verständnis für die Jugendlichen aufbringt. Eine Frohbotschaft hat er jetzt für sie: In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Ankauf des Zaunes beschlossen. „Einer offiziellen Eröffnung im Mai steht nun nichts mehr im Wege.“

