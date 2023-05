Mobilitätsspielplatz mit großem Familienfest eröffnet

Endlich war es so weit: Am Freitag wurde der Mobilitätsspielplatz in der Teiritzstraße als Fest der Familien von Bürgermeister Christian Gepp eröffnet. Das Projekt entstand aus der Bürgerbeteiligung: Eine Befragung von über 100 Kindern ergab, dass ein Treffpunkt für Jugendliche und Personen mit besonderen Bedürfnissen geschaffen werden soll. Die Top 3 auf der Wunschliste: eine Boulderwand, eine neun Meter hohe Netzpyramide und ein neuer Funcourt.

Es wurde ein barrierefreier Bereich geschaffen mit Spielgeräten, die auch von Rollstuhlfahrern benutzt werden können. Auf dem barrierefreien Gelände können Kinder und Jugendliche unbeschwert spielen. Um Lärmbelästigungen zu vermeiden, wurde der Standort außerhalb des Siedlungsgebietes gewählt. Laut Stadtgemeinde zielten die vorangegangenen Expertisen und Umsetzungspläne auf den Erhalt der Landschaft und einen Standort, der für alle Bürger ein friedliches soziales Miteinander ermöglicht.

Alle Geräte sind seit dem Frühjahr vorhanden

„Corona-bedingt kam es zu Lieferverzögerungen bei Bewegungsgeräten und bei Bänken und Tischen. Seit dem Frühjahr sind die Geräte vollständig und der Spielplatz wird heute offiziell eröffnet“, erläuterte Bürgermeister Christian Gepp. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 540.000 Euro, die Privatstiftung der Sparkasse hat 167.500 Euro gesponsert. Mehr als ein Dutzend Bewegungs-, Balance- und Geschicklichkeitsgeräte stehen zur Verfügung sowie Tische, Bänke, Fahrradständer, ein Trinkbrunnen und eine Öklo-Komposttoilette (mobiles WC).

Der SC Sparkasse Korneuburg spielte bei der Eröffnung am Funcourt, Rapid-Fußballer Bernhard Zimmermann gab Autogramme, Trainer vom Alpenverein Edelweiß waren an den Boulderwänden, das Korneuburger Geschäft „e-motion e-Bike Welt“ präsentierte Fahr- und Lastenräder und lud zu Testfahrten, zudem gab es eine Bastelstation des Stadtmarketings.

Ein Anziehungspunkt am neuen Mobilitätsspielplatz ist auch die mehr als neun Meter hohe Seilpyramide.

