Mördersuche in der eigenen Wohnung

Vor 25 Jahren hatte Robert Kremnitzer die Idee zu dem Event-Format „Dinner & Crime“. Das „mörderische Abendessen“ ist bis heute ein Erfolgsrezept. Jetzt hat seine Eventagentur „Event Partner Austria Kulturservice KG“ mit Sitz in Korneuburg ein neues Format entwickelt, das die reale mit der Online-Welt verbindet. Das Spiel „The Mavericks“ wurde beim „Creative Business Award“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Das Team von Robert Kremnitzer darf sich über ein Preisgeld von 2.000 Euro freuen.

Seit 1993 gibt es das Unternehmen, das sich auf interaktive Unterhaltungsprogramme spezialisiert hat. Bei „Dinner & Crime“ geht es da rum, bei einem Abendessen den Mörder zu ermitteln. Während der Corona-Pandemie musste die Mördersuche pausieren, was die Kreativität der Mitarbeiter befeuert hat. So entstand das Online-Format „The Mavericks“, bei dem sich sechs Personen in einem großen Zoom-Room treffen und dort in die Rollen von vier Detektiven, einem Forensiker und einem Chef schlüpfen. „Das Format befindet sich im Endspurt“, berichtet Mitarbeiterin Theres Knötig, „die ersten Termine werden wir im Herbst ins Programm nehmen.“

Maximal sechs Gruppen können gleichzeitig teilnehmen. Sie haben 60 Minuten Zeit, den Mörder zu finden. Zuerst gilt es für die Detektive, Aufgaben zu lösen, um Informationen zu Beweismitteln zu bekommen. Dann tritt der Forensiker auf den Plan, dem die gesammelten Infos zugehen und der dann ebenfalls Aufgaben zu lösen hat. „Der Chef delegiert und thematisiert“, erklärt Knötig.

Die ganze Ermittlertätigkeit spielt sich in der eigenen Wohnung ab. Die Spieler verwenden Indizien aus ihrer realen Umgebung und bauen diese in den Online-Krimi ein. Kombinationsfähigkeit und Logik sind bei den Aufgaben gefragt. „Jeder ab dem Teenageralter, der computeraffin ist, kann mitmachen“, sagt Mitarbeiterin Claudia Vock. Die Teilnahme kostet pro Gruppe 120 Euro.

