Wer wird gesucht?

Jugendliche ab 15 Jahren, die sich bis 20. Mai unter kulturvermittlung@stadtmuseum-korneuburg.at bewerben können.

Worum geht es?

Die Web-App „MuseumsMenschen“ soll erweitert werden: mit Jugendlichen, die ihr Wissen und Können im Umgang mit digitalen Medien einsetzen und mit Senioren, die im Sinne der „Oral History“ Objektgeschichten lebendig werden lassen. Gemeinsam werden Inhalte für den neuen Chat-Dialog entwickelt. Die Jugendlichen eignen sich Wissen rund um die Objekte, Museumsarbeit und Kulturvermittlung an. Den Se nioren bietet sich zudem die Möglichkeit, Hürden der digitalen Mediennutzung zu überwinden. Daraus entstehen neue Medieninhalte, die anschließend allen Besuchern und Nutzern zur Verfügung stehen.

Infos über die App: Sie lässt die Gründer der ältesten Stadtmu seen in NÖ als virtuelle Museumsführer in Chats auftreten. Sie berichten in Dialogform über die Gründungszeit, geben Einblicke in Sammlungen und weisen auf Exponate hin. Dieser Multi-Media-Guide vermittelt durch Bilder, Texte und Videos im Chatverlauf Inhalte zu Objekten des Museums und kann nicht nur vor Ort, sondern auch unterwegs genutzt werden.

Auf der Website www.stadtmuseum-korneuburg.at sind nähere Informationen zu finden.