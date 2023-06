Museumsgeschichte wird um Kategorie reicher: Sanierung unabdingbar

Anlässlich des Jubiläums „160 Jahre Museen in Korneuburg“ lud der Museumsverein vorigen Sonntag zu einer geselligen Plauderei mit Interessierten. Dabei konnten Obmann Otto Pacher und seine Stellvertreterin Melanie Lopin spannende Details zur abwechslungsreichen Geschichte berichten.

So ist das Stadtmuseum das viertälteste in Niederösterreich und war schon an verschiedenen Orten, so auch im Stadtturm oder der Albrechtskaserne, untergebracht. Seit 1974 hat es seinen Standort im ehemaligen Tröpferlbad. Der heutige Museumsverein gründete sich am 2. Februar 1960. Das alles ist in einer eigens aufgelegten Broschüre nachzulesen.

Bei Kuchen und Kaffee konnte man sich mit den Experten über so manche Frage unterhalten: Was macht das Museum eigentlich aus? Wie kann ein regionales, kleines Stadtmuseum auch in Zukunft für die Bevölkerung seinen „Platz“ bewahren?

Das Gebäude ist arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Freitreppe ist deshalb schon seit längerem gesperrt. Foto: Preineder

Wie bereits berichtet, befindet sich das Gebäude in einen bedauernswerten Zustand. Auf Grund von Gefahr in Verzug musste die Freitreppe gesperrt werden. Zahlreiche Risse und herabfallende Mauerteile waren dafür verantwortlich. Dazu kommt jetzt noch, dass einsickerndes Wasser das Mauerwerk stark in Mitleidenschaft gezogen hat und - wie Melanie Lopin feststellte - im Schaudepot Ausstellungsobjekte teilweise schon vom Schimmel befallen sind.

„Das ehemalige Tröpferlbad macht hier seinem Namen also alle Ehre“, schlussfolgerte Lopin. Wie sie versicherte, gäbe es aber schon Überlegungen, wie man das Übel beseitigen könnte. Lopin hofft, dass das relativ schnell passiert, weil: „Uns schwimmt die Zeit im wahrsten Sinn des Wortes davon.“

Schon demnächst erwartet man einen Gutachter, der im Auftrag der Stadtgemeinde bestellt wurde. Letztendlich weiß aber auch der Museumsverein, dass es einer umfassenden Renovierung bedarf, kein Stückwerk bleiben sollte und dass das auch viel Geld kostet. „Die Stadt muss sich halt überlegen, ob sie ein Museum haben will oder nicht“, sieht es die Obmann-Stellvertreterin nüchtern.