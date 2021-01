Kurzfristig wurde sie sogar mit einer Rücktrittsaufforderung konfrontiert, das Facebook-Posting wurde aber rasch wieder gelöscht. Dass ihr „Outing“ so hohe Wellen schlug, sorgt bei Tröger für Verwunderung. Von Vordrängen könne keine Rede sein, stellt sie klar: „Ich arbeite regelmäßig als externe Mitarbeiterin in einem Wiener Pflegeheim und bin in dieser Funktion laut Impfplan gemeinsam mit den Bewohnern sowie den internen und externen Mitarbeitern geimpft worden.“

Damit solle nach Immunisierung und Lockdown ein Stück Normalität für die Bewohner zurückkehren, erklärt sie den Hintergedanken und ergänzt: „Die Bewohner gehören alle zur Risikogruppe und haben teilweise offene Wunden, bei denen Lymphdrainagen ungemein erleichtern“, verteidigt sie den Impfplan. „Ich habe mich also weder vorgedrängelt, noch habe ich mir die Impfung erschlichen“, hält sie fest, „dass das dennoch von einigen ehemaligen ÖVP-Weggefährten auf Biegen und Brechen behauptet wird, ist unverständlich.“ Wie Tröger erzählt, hat sie auch Hassmails und Drohungen erhalten, die sie zur Anzeige gebracht hat: „Hier ist eine rote Linie überschritten worden.“