Nächtlicher Brand in Malereibetrieb

Anstrengende Stunden liegen hinter den Freiwilligen der Feuerwehr Korneuburg. Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit mussten sie zu Bränden mit der Alarmierungsstufe 3 ausrücken. Nach dem Brand auf einer Dachterrasse in der Brückenstraße am Mittwochabend (die NÖN berichtete) heulten in der Nacht um kurz vor halb drei Uhr Früh erneut die Sirenen. Eine Malereibetrieb im Trenkenschuh (in der Nähe des Landesgerichts) stand in Flammen.

„Anrainer haben Explosionen von zerborstenden Spraydosen wahrgenommen“, schildert FF-Kommandant Stefan Hofmann. Die Flammen schlugen bereits aus dem Gebäude, Fenster und Plastikteile des Gebäudes waren schon am Schmelzen. Mit fünf Fahrzeugen und 24 Freiwilligen kämpfte die Feuerwehr gegen den Brand, das Dach musste zur Brandbekämpfung von innen geöffnet werden. Das Feuer war rasch gelöscht, erzählt Hofmann. Das Glück in dem Fall sei gewesen, dass in der Werkstätte nicht viel Unrat gelagert war.

Eine Herausforderung bestand in der Information eines schlafenden Nachbarn, der nicht auf das Läuten der Einsatzkräfte reagierte und bei dem schließlich die Türe aufgebrochen werden musste, da nicht ganz klar war, inwieweit sein Haus betroffen war. Die Brandursache ist noch unklar, die Brandermittler sind im Einsatz.

Dass zweimal innerhalb so kurzer Zeit die Sirenen heulten, haben manche Menschen in der Stadt verunsichert. Zu tun hat das mit der Alarmierungsstufe, erklärt Hofmann. „Ab der Alarmstufe 3 gehen immer die Sirenen“, erläutert er. „Damit wissen meine Leute sofort, dass es wirklich um etwas geht und was sie erwartet“, schildert er.