Neue Zentrale für Hilfswerk

Derzeit befinden sich in der ehemaligen bäuerlichen Fachschule in der Kreuzensteiner Straße noch der Hort des Hilfswerks, das Hilfswerk selbst und ein Arzt. Jetzt soll das Gebäude einen komplett neuen „Anstrich“ bekommen.

Einst stand es im Eigentum des Landes, bis es vor einigen Jahren von der Stadt erworben wurde. Im letzten Gemeinderat wurde ein Generalplaner mit den Um- und Neubauten beauftragt. Wie ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser auf NÖN-Nachfrage erklärte, soll der größere Teil des Komplexes abgerissen werden. Hier wird nach der Fertigstellung die Hilfswerk-Zentrale mit all ihren Verzweigungen, darunter auch der Hort, ihre neue Heimat haben.

Der niedrige Teil wird hingegen umfassend saniert. Dazu Fuchs-Moser: „Wir lassen uns die Optionen noch offen, könnten uns aber vorstellen, dass hier die Volkshochschule, Pensionisten- und Seniorenvereine oder auch die Mädchen-Studentenverbindung Laetitia ein neues Zuhause haben könnten.“ Noch heuer soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Sollte die Volkshochschule nach der Fertigstellung tatsächlich dort einziehen, würde sich die Frage stellen, welche Pläne man mit dem dann leer stehenden, ziemlich desolaten Gebäude am Ring hätte. Eines stellte Fuchs-Moser schon im Vorhinein klar: „Eine Sanierung kommt nicht in Frage. Laut der Meinung von Experten wäre eine solche zu teuer, und so wie jetzt kann das Gebäude jedenfalls nicht mehr genutzt werden.“ Sie betonte, dass es sich hier um eine wertvolle Immobilie im Stadtzentrum handle und man die Zukunft des Gebäudes mit allen Fraktionen gemeinsam erörtern werde.

