Neues Parkdeck: Baustart schon 2024?

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer letzten Sitzung grünes Licht für den Start der Planungsarbeiten des Parkdecks am Korneuburger Bahnhof gegeben. Wie berichtet, soll eine neue Park&Ride-Anlage in Form eines neuen Parkdecks gebaut werden.

Rund 440 Stellplätze bietet das bestehende Deck. Es soll abgerissen und durch einen Neubau in Systembauweise ersetzt werden. Die NÖ Landesregierung hat nun beschlossen, die Planung des neuen Parkdecks beim Bahnhof zur Förderung des öffentlichen Verkehrs im Ausmaß von 250.250 Euro – das entspricht 35 Prozent der Planungskosten – zu fördern.

Das Parkdeck war bereits einmal aufgestockt worden, eine nochmalige Erweiterung der Stellflächen in die Höhe wäre nicht möglich gewesen, erklärt Bürgermeister Christian Gepp. Durch die bauliche Maßnahme einer Aufstockung würde man letztlich zu viel Raum verlieren, so die Begründung, warum neu gebaut werden muss.

In den letzten Jahren wurden rund um das Parkdeck bereits teils provisorische, teils fixe Parkplätze geschaffen. Geplant ist, dass nach der Fertigstellung des Neubaus insgesamt rund 1.000 Stellflächen zur Verfügung stehen. Die bauliche Umsetzung des Projekts wäre in den Jahren 2024 bis 2025 möglich.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.