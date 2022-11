Neues Simulationssystem: ABC-Soldaten können realistisch üben

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte am Dienstag die Dabsch-Kaserne und übergab das ABC-Simulationssystems "Argon" an das ABC-Abwehrzentrum. Es handelt sich dabei um ein Ausbildungsmittel, mit dem es möglich ist, Freisetzungen von radiologischen und chemischen Gefahrstoffen, ohne Einsatz von umwelt- beziehungsweise gesundheitsgefährdenden Simulationsstoffen, klein- als auch großräumig darzustellen.

Mit dem ABC-Simulationssystem können sowohl Maßnahmen bei Szenarien nach radiologischer oder nuklearer Freisetzung, wie z.B. nach einem Terroranschlag ("Dirty Bomb"), Kernkraftwerksunfall oder Einsatz von Nuklearwaffen, als auch nach Freisetzung chemischer Kampfstoffe und toxischer Industriechemikalien, wie z.B. nach einem Angriff oder Terroranschlag mit chemischen Kampfstoffen oder nach Industrie- oder Laborunfällen, realistisch und effizient von den ABC-Abwehrsoldaten trainiert werden.

„Mit Einführung des ABC-Simulationssystems "Argon" in Korneuburg sind wir am neuesten Stand der Technik. Durch die Erhöhung des Verteidigungsbudgets ab dem nächsten Jahr werden wir schrittweise Investitionen zur Modernisierung der Kasernen, Waffen und Geräte durchführen. Somit ist das Österreichische Bundesheer für alle Aufgaben bestens gerüstet“, so Verteidigungsministerin Tanner.

