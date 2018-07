Für die Betreiber ist das unerklärlich, weil es nie Beanstandungen gab, sogar die Polizei wäre öfters vor Ort gewesen und hätte sich für die Oldtimer interessiert und mit den Besitzern gefachsimpelt. „Wir haben beim Hochwasser mitgeholfen und die Einsatzkräfte mit Gratisessen versorgt. Für uns stand Korneuburg immer ganz oben“, so Stidl. Ebenso wäre man beim Drachenbootrennen zehn Jahre lang immer unterstützend vertreten gewesen, und man hätte auch jedes Jahr großzügige Spenden an diverse Korneuburger Institutionen übergeben. Nicht zu vergessen wäre auch die Wertschöpfung für die Stadt selbst. „Bei Gott, ich will dafür keinen Dank, aber man soll uns doch wenigstens unser Hobby ausüben lassen, mehr wollen wir gar nicht“, erklärte Stidl.

