Open-Air-Disco mit Kopfhörern: 400 Besucher tanzten am Hauptplatz

„Kopfhörer auf - Partystimmung an“ hieß es am Wochenende: Das Stadtmarketing Korneuburg lud zur großen Open-Air-Silent-Disco am Hauptplatz rund um den Rattenfängerbrunnen und rund 400 Besucher sangen und tanzten, obwohl keine Musik zu hören war. Bei der Silent-Disco fueled by Coke Studio erhielten Besucher einen kabellosen Kopfhörer, mit dem man zwischen zwei verschiedenen DJs wählen konnte: House, Electro, HipHop & Pop oder Indie, 90s & All-Time Favorites.

Durch die verschiedenen Musikrichtungen war für jeden etwas dabei. Am Dancefloor sorgten die beiden DJs Robert Hitch und Marc Foxxy für eine unvergessliche Partynacht und den ein oder anderen Dance-Battle zwischen dem Partyvolk. Die fröhliche, positive Stimmung zog auch viele „Zaungäste“ an, die das bunte Treiben genossen und den Tanz-Moves folgten.

Während der Veranstaltung konnten kostenlose Musikwünsche abgegeben werden und die Coca-Cola-Area überraschte Besucher mit kleinen Erfrischungen. Außerdem sorgte das Nespresso-Mobil bei der Vertuo-Roadshow mit kreativen Kaffeekreationen für koffeinhaltige Coffee-Cocktails und optimale Partyvoraussetzung. Für das leibliche Wohl vor Ort zeigten sich das Qube-Korneuburg mit sommerlichen Cocktails sowie Tahas-Foodtruck mit Kebap & Co. verantwortlich.