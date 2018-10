Opfer fanden Diebesgut im Internet .

Satteldiebe treiben derzeit in ganz Niederösterreich ihr Unwesen. Im Bezirk Korneuburg schlugen sie zweimal zu: Im Juli stahlen sie 17 Reitsättel im Wert von 50.000 Euro aus einem Stall in Karnabrunn, im August brachen sie in einen Reitstall in Korneuburg ein und nahmen dort sämtliche Sättel mit.