Donauuferautobahn: Klein-Lkw stand in Flammen .

Dienstagmorgen fing ein Klein-Lkw am Ende des Beschleunigungsstreifens bei der Autobahnauffahrt Korneuburg-Ost in Fahrtrichtung Stockerau Feuer. Meterhoch ragte die Rauchsäule in den Himmel. In kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand, der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.