Park & Ride-Anlage wurde um 200 neue Parkplätze erweitert

Am Dienstag hat Landesrat Ludwig Schleritzko gemeinsam mit Bürgermeister Christian Gepp die erweiterte Park & Ride-Anlage in Korneuburg in Betrieb genommen. Damit stehen den Pendlern weitere 200 Parkplätze zur Verfügung.

Zur Erhöhung des Parkplatzangebotes beim Bahnhof wurde auf einem Grundstück der ÖBB - nördlich der Bahn - die bestehende Anlage auf einer Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern erweitert. Die Anlage ist mit einem Zaun entlang der Gleisanlagen abgesichert und in den Abend- und Nachtstunden sorgt eine Beleuchtung für mehr Sicherheit. Insgesamt stehen in Korneuburg nun 850 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

