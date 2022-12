Park & Ride: Bei Ausfahrt setzte es Strafe

Werbung

Johann Lorenzer hat wohl einen Fehler gemacht. Er dürfte sich beim Zulassungssystem zur P&R-Anlage am Bahnhof nicht wirklich ausgekannt haben. Gegenüber der NÖN erzählte er: „Ich und meine zwei Söhne sind Besitzer von ÖBB-Zeitkarten. Bei der Ausfahrt aus der P&R-Anlage waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir das Ticket in das System auch richtig eingepflegt hatten.“

Seiner Ansicht nach war die Buchungsmöglichkeit schlecht gekennzeichnet und vom Auto aus, dazu noch in einer Stresssituation, nicht erkennbar. In der Gewissheit, alles richtig gemacht zu haben, verließen sie die Anlage. Das war im September dieses Jahres. Vor einer Woche bekamen sie einen Strafbescheid über 85 Euro. Infolge übermittelte Johann Lorenzer die Zeitkarten zum Nachweis an die ÖBB.

„Diese haben sehr schnell reagiert und mir die Strafe von 50 Euro erlassen“, lobte er. Dennoch blieb ein bitterer Beigeschmack zurück. Auf den Kosten für die Lenkererhebung in der Höhe von 35 Euro blieb er nämlich sitzen.

Was er sich jetzt wünschen würde, wäre irgendein deutliches Signal, welches anzeigt, dass bei der Ausfahrt alles in Ordnung war oder aber auch eine Schrankenlösung, die, wie er selbst zugab, wahrscheinlich zu teuer wäre.

Auf Nachfrage bei den ÖBB zeigte sich Pressesprecher Christopher Seif verwundert: „So weit mir bekannt ist, gibt es hier ohnehin eine Ampelregelung.“ Das System hätte sich mittlerweile bewährt. Man müsste nur den QR-Code des Tickets bei der Ausfahrt einpflegen. Sollte dieses gültig sein, würde die Ampel grün anzeigen. Bei Zeitkarten wäre dies überhaupt nur beim ersten Mal notwendig, denn das System würde diese als solche erkennen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.