Park&Ride-Anlage: Zugang für Mopedautos verwehrt?

Angelika Kogard hat nicht nur eine Tochter mit einem Mopedauto und gültigem Top-Jugendticket, sie ist auch NÖN-Leserin. Und sie beklagt sich: „Meine Tochter parkt regelmäßig in der Park&Ride-Anlage am Bahnhof. Ihr Mopedauto ist amtlich zugelassen, ein QR-Scan ist trotz gültigem Ticket aber nicht möglich.“

Befürchtet wurden deshalb auch Strafen. In einer E-Mail wandte sie sich mit der Bitte um Auskunft an den Betreiber des Parkhauses, die Apcoa Parking Austria GmbH. So prompt die Rückantwort kam, so dürftig fiel sie auch aus: Leider wäre eine Benutzung des Parkdecks mit einem Mopedauto nicht möglich, da sich an der Vorderseite des Fahrzeugs keine Kennzeichentafel befindet. Es gebe daher keine Kontrollmöglichkeit der Ein- und Ausfahrt, so die unbefriedigende Auskunft.

Kogard wollte sich nicht so leicht abspeisen lassen und urgierte: „Die Nutzungsbedingungen der Park&Ride-Anlage bestimmen, dass durch die Einfahrt mit verkehrs- und betriebssicheren Fahrzeugen, die zum Verkehr zugelassen sind, mit einem gültigen Fahrschein für den öffentlichen Verkehr ein Nutzungsvertrag zustande kommt.“ Die Betreiberfirma ließ sie dazu noch wissen, dass es sich entsprechend der Straßenverkehrsordnung um ein verkehrs- und betriebssicheres zweispuriges Kraftfahrzeug handelt, dass durch die Behörde zum Verkehr zugelassen ist. Sie sieht darin eine Ungleichbehandlung verschiedener Verkehrsteilnehmer, die sie so nicht akzeptieren wolle.

Auf NÖN-Nachfrage, wie die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen sei und welche Strafen vorgesehen sind, sollte ein zugelassenes Mopedauto oder aber auch ein Moped oder Motorrad mit gültigem Kennzeichen und gültiger Fahrkarte hier abgestellt werden, wurde Apcoa dann konkreter.

Sprecher Christian Lauder beruhigt: „Leider wurden bei der Konzeption der Kontrolle für die widmungskonforme Nutzung auf P+R-Parkplätzen die Mopedfahrzeuge nicht berücksichtigt.“ Man arbeite jedenfalls in Abstimmung mit dem Auftraggeber (ÖBB) an einer technischen Lösung, um auch Mopedfahrzeuge erfassen zu können. Lauder: „Bis dahin können wir der Leserin nur anbieten, bei Rot auszufahren. Es entstehen, wie bisher, keine Kosten.“

