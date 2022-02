P&R-Nutzung nur noch mit Öffi-Ticket

Noch im Sommer wird es in der Park&Ride-Anlage am Bahnhof mit dem Gratisparken vorbei sein. ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif klärt diesbezüglich auf: „Die ÖBB-Infrastruktur AG und das Land Niederösterreich haben in einer Innovationspartnerschaft ein modernes, zeitgemäßes und schrankenloses Zufahrtssystem entwickelt, um die widmungskonforme Nutzung der Anlagen sicherzustellen.“ Nur Nutzer des öffentlichen Verkehrs dürfen dann die Stellplätze benutzen.

So soll es funktionieren: Das neue, schrankenlose Zufahrtssystem erfasst die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge. Um kostenlos parken zu können, müssen Pendler an der Ausfahrtssäule ein gültiges ÖBB-Ticket scannen. Durch die Verknüpfung von Autokennzeichen und Fahrschein erkennt das System, ob man berechtigt geparkt hat, und eine grüne Ampel signalisiert die Ausfahrt.

Wer einen Dauerfahrschein, etwa Wochen-, Monats- oder Jahreskarte, besitzt, hat den Vorteil, diesen nur einmal im Gültigkeitszeitraum einlesen zu müssen. Er ist dann mit dem Kennzeichen verknüpft. ÖBB und das Land NÖ betonen, dass Kennzeichen nur zum Zweck der Feststellung der Nutzung aufgezeichnet werden. Andere Daten werden nicht erhoben.

„Sinn und Zweck dieses Systems ist es, Fremdparken zu verhindern“, betont Seif – bei Zuwiderhandeln wird auch sanktioniert. Wer die Anlage ohne gültigen Fahrschein benutzt hat, muss pro Tag 50 Euro Ersatzgebühr leisten. Damit Pendlern genügend Parkplätze zu Verfügung stehen, werden bei Langzeitnutzung von durchgehend mehr als sechs Tagen auch von Besitzern einer Fahrkarte drei Euro pro weiterem Tag eingehoben.

