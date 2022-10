Prächtige Zierkirsche für Kreisverkehr doch gefällt

Der Kreisverkehr bei der Bahnunterführung stößt durchwegs auf Zustimmung bei den Verkehrsteilnehmern, so zumindest die ersten Reaktionen seit der Eröffnung im September. Allerdings musste nun ein prächtiger Baum dem Bauprojekt weichen, den man eigentlich zu erhalten versucht hatte.

Das sorgte nicht nur in den sozialen Medien für Aufregung, auch Grüne-Gemeinderätin Elisabeth Kerschbaum ist empört: „Ich bin wirklich zornig. Da wurde jetzt zwei Jahre lang darauf Bedacht genommen, wenigstens diesen Baum zu verschonen, und dann kommt man drauf, dass dort eine Stützmauer hinkommt und einen Tag später ist der Baum weg.“ Statt ihn zu fällen, hätte man ihn doch in die Mitte des Kreisverkehrs versetzen können, so ihr Vorschlag.

Einer der dafür Verantwortlichen ist Bauamtsleiter Wolfgang Schenk. Es täte ihm selbst leid, aber die Fällung wäre einfach unabdingbar gewesen. „Wir haben nie etwas versprochen, sondern nur gesagt, dass wir uns bemühen werden, den Baum zu erhalten“, betonte er.

Im Zuge der Arbeiten wäre die Wurzel verletzt worden und eine „Übersiedelung“ in den Kreisverkehr wäre aufgrund der Größe nicht möglich gewesen. Schon von Anfang an hätte man den Baum bei der Planung miteinbezogen. „Das war im Nachhinein gesehen aber ein Fehler, denn damit waren auch Einbußen beim Querschnitt der Geh- und Radwege verbunden. Bei einem Projekt mit einem Volumen von circa einer Million Euro hätte man den Erhalt des Baumes erst gar nicht berücksichtigen sollen“, gibt der Bauamtsleiter zu bedenken. Er verspricht aber: „Für jeden gefällten Baum wird zumindest einer, wenn nicht mehrere neu gepflanzt.“

Bei dem Riesen handelte es sich um eine Zierkirsche, die laut Schenk keinen ökologischen Nutzen hatte. Anders sollte das bei den neuen Bäumen sein, die sehr wohl eine klimatechnische Bedeutung hätten und noch heuer gepflanzt werden sollen. Auch die Böschungen beim Kreisverkehr sollen mit blühenden Pflanzen behübscht werden.

Schenk gab auch schon einen Ausblick auf den Bau des zweiten Kreisverkehrs südlich der Bahn. 2023 soll er wie schon der erste über den Sommer errichtet und im September fertiggestellt werden.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.