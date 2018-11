Pre-Opening im Kaffeehaus Geier .

„Wenn man die alte Konditorei Balz in Erinnerung hat, ist das wie ein anderer Film!“, war VP-Stadtchef und LAbg. Christian Gepp begeistert. Und er war in guter Gesellschaft: Sämtliche Gäste kamen beim Pre-Opening des umgestalteten Kaffeehauses aus dem Staunen nicht mehr heraus, so sehr hat sich das alte Café unter der Federführung der Familie Geier verwandelt.