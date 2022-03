Projekt „Streetart“: Wände werden bunter

Aus der Bürgerbeteiligung ist der Vorschlag gekommen, leere, oft nicht sehr hübsche Wände, Fassaden usw. im Stadtgebiet von Korneuburg künstlerisch zu gestalten ( die NÖN berichtete ).

In Besprechungen des Lebensbereichs „Vielfalt & Kultur“ wurde die Idee von Bettina Stuttner behandelt und es entstand der Vorschlag, eine Probewand zu gestalten. Hausbesitzer Leopold Fetter erklärte sich bereit, den nordostseitigen Hauswandvorsprung des Gourmetspar in der Kirchengasse zur Verfügung zu stellen. Künstler oder Künstlergruppen können sich somit auf einer Mauerbreite von vier Metern und einer Höhe bis zu sieben Metern kreativ entfalten.

„Wir bitten die vielen künstlerisch Aktiven aus Korneuburg und Umgebung, sich an der Ausschreibung zu beteiligen“, ruft Otto Pacher, Leiter des Bereichs Bürgerbeteiligung, auf. Die detaillierten Bewerbungsunterlagen sind per E-Mail an otto.pacher@gmx.at oder im Bürgerservice des Rathauses erhältlich. Abgabeschlusstermin ist der 4. April.

„Die Bewertung und Auswahl erfolgt durch eine unabhängige Jury, in der der Hauseigentümer, die Ideengeberin, Pädagoginnen aus dem Bereich Bildnerische Erziehung und Künstler und Künstlerinnen vertreten sind“, berichtet die Leiterin des Lebensbereich Vielfalt & Kultur, Gemeinderätin Traude Wobornik.

Nach der Ermittlung des besten Vorschlags und der Bekanntgabe soll innerhalb von sechs Wochen die Wand gestaltet werden. Eine anschließende Umfrage unter den Korneuburgern soll als Entscheidungsgrundlage für die weitere Entwicklung des Projekts dienen.

