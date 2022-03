Projekt "Werftmitte": Suche nach Generalplaner

In der Öffentlichkeit ist in letzter Zeit der Eindruck entstanden, dass es mit dem Projekt „Werftmitte“ derzeit nicht so recht vorangeht. Nicht nur, was den Anteil der Stadt, sondern auch jenen von Signa betrifft, herrschte so etwas wie Funkstille.

Der Geschäftsführer des Stadtentwicklungsfonds (Sefko) Roland Raunig weiß aber, dass im Hintergrund sehr wohl etwas weitergeht. Auf NÖN-Anfrage erklärte er: „Bei der Werftmitte und den denkmalgeschützten Hallen sind wir gerade dabei, einen Generalplaner zu finden. Derzeit läuft noch die Ausschreibung. Das ist ein laufender Prozess, der spätestens im Sommer beendet sein sollte.“

Aufgabe des Generalplaners wird es sein, die einzelnen Mosaiksteine der Werftmitte zu einem einheitlichen Bild zusammenzusetzen, also etwa, wie die denkmalgeschützten Hallen saniert und die Außenflächen gestaltet werden könnten und auch, wie das mit der Halle 177, die zu einem Gastrobetrieb umgebaut wird, funktionieren soll. „Fix ist bis dato aber, dass es auch heuer wieder den Werft Beach-Club geben wird, der sich letztes Jahr großer Beliebtheit erfreute. Ebenso wird das Werftbad auch heuer wieder an den Start gehen“, verspricht Raunig.

Das denkmalgeschützte Herzstück der Korneuburger Werft steht im Eigentum der Stadt, während andere Teile 2019 von der Signa-Gruppe erworben wurden, um hier im Sinne des Masterplans ein gemischt genutztes Projekt zu realisieren. Wie es damit weitergeht, erklärte Raunig so: „Nach dem Abbruch der Hallen auf der Insel und der Errichtung des dortigen Hochwasserschutzes wurde im Jahr 2021 die sehr umfangreiche UVE (Umweltverträglichkeitserklärung, Anm.) vorbereitet. Diese soll im Laufe des Jahres eingereicht werden.“

Weiters gebe es Verhandlungen mit dem privaten Eigentümer Signa zu einem Kooperationsvertrag und in Folge einem städtebaulichen Vertrag. Parallel dazu wird die Stadt mit dem Umwidmungsprozess beginnen. Während man den Sommer über also noch mit den Planungen beschäftigt sein wird, sollte laut Raunig frühestens ab Herbst mit dem Sanierungsbeginn ein für alle sichtbares bauliches Zeichen gesetzt werden.

Aufatmen dürfen schon jetzt alle, die auf eine Veranstaltungssaison gehofft haben, die in den letzten Jahren pandemiebedingt nicht stattfinden konnte. So sollen neben zahlreichen von Privaten organisierten Events die Werftbühne von 26. April bis 1. Mai, ein Hit-Revival am 14. Mai, der Musiksommer im August unter anderem mit Marianne Mendt und Monti Beton samt Hans K. sowie das Hafenfest am 10. und 11. September über die Bühnen gehen.

