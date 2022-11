Quartier für Flüchtlinge seit August wieder voll belegt

Werbung

Es ist ruhig geworden um das Flüchtlingsquartier in der Raiffeisenstraße. Dabei ist die Einrichtung seit August mit 100 Asylwerbern voll belegt. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Nationalratabgeordnetem Hannes Amesbauer.

Zur Erinnerung: Das ehemalige Schulgebäude wurde 2015 vom Bund angemietet, stand ab 2019 für zwei Jahre leer und wurde Ende Oktober des Vorjahres wieder in Betrieb genommen.

Es gäbe zwar vereinzelt Beschwerden über „herumlungernde Jugendliche“, sagt FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl, „aber ich muss ehrlich sagen: Es ist nicht das Mega-Thema.“ Mittlerweile werde er kaum noch auf das Thema angesprochen. Gab es in der Vergangenheit Probleme, dann seien die über das Asylnetzwerk rasch gelöst worden. „Mit der zuständigen Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser hat das wirklich gut funktioniert“, lobt er.

Großteil der Flüchtlinge kommt aus Syrien

Die Anzahl der Bewohner schwanke teilweise sogar täglich, heißt es in der parlamentarischen Anfragebeantwortung. Im März und April war die Auslastung mit 73 Flüchtlingen am geringsten. Derzeit sind nur männliche Personen in der Unterkunft untergebracht – 87 Prozent sind mündige Minderjährige, zehn Prozent unmündige Minderjährige und drei Prozent Volljährige. 56 Prozent der Flüchtlinge kommen aus Syrien, 25 Prozent aus Afghanistan und elf Prozent aus Somalia.

Im Zeitraum von 1. Jänner bis 21. September fanden 21 Polizeieinsätze in der Asylunterkunft statt, auch das geht aus der Beantwortung hervor. Die Gründe für die Anzeigen reichten von Körperverletzung und Streitigkeiten über Diebstahl bis zu Sachbeschädigung. „Wobei die angeführten Gründe, die zu den polizeilichen Interventionen geführt haben, nicht mit den an die Justiz- bzw. Verwaltungsbehörde tatsächlich angezeigten Delikten gleichzusetzen sind“, wird in der Beantwortung betont.

„Wir haben eine sehr gute Gesprächsbasis mit den Zuständigen vor Ort“, sagt ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp. Konflikte gebe es kaum, bestätigt er. Kleine Probleme werden im Asylnetzwerk oder auf kurzem Wege besprochen.

„Das funktioniert ohne große Komplikationen“, bestätigt er. Einzig ein paar ältere Bewohner aus der näheren Umgebung des Flüchtlingsquartiers hätten aufgrund von Gruppen von Männern, die vom Bahnhof zur Unterkunft unterwegs waren, Ängste geäußert. Man habe dann vor Ort besprochen, dass die Bewohner künftig eher in kleineren Gruppen auftreten.

