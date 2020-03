Mit gemischten Gefühlen sieht die SPÖ-Parteibasis im Bezirk der Mitgliederbefragung entgegen, die von 4. März bis 2. April läuft. Wie sie ausgehen wird und welche Konsequenzen es für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner geben könnte, darüber wollte niemand spekulieren.

privat SPÖ-Bezirksvorsitzender Martin Peterl will ein Ende der Personaldebatten.

Ob er bei der Mitgliederbefragung mitmachen wird, ist für SPÖ-Bezirkschef Martin Peterl noch nicht entschieden. Wichtig ist für ihn aber, „dass wir das Kapitel der Personaldebatte schließen und zurückkehren zu den Inhalten.“ Denn Rendi-Wagner sei schließlich gewählt worden. Über den Ausgang der Mitgliederbefragung will Peterl nicht spekulieren, „das hängt davon ab, welche und wie viele Mitglieder sich beteiligen.“

Zwei mögliche Probleme bei der Befragung sieht der frühere SPÖ-Bürgermeister von Spillern, Karl Sablik: „Das soll ein Befreiungsschlag für die Vorsitzende sein, birgt aber für sie ein Restrisiko.“ Zudem müssten die Fragen auch intelligent gestellt sein, um entsprechende gute Ansätze für die weitere Arbeit zu erhalten. An sich hält Sablik die Befragung aber für eine gute Idee und auch sehr mutig. „Die Männer haben ja alle gekniffen und Rendi-Wagner vorgeschickt“, kritisiert er. Schwierig könne es aufgrund der Haltung der Sozialistischen Jugend und des Akademikerbundes werden, so Sablik. Somit werde wohl auch darüber befragt, „wie sehr man zu seiner Chefin hält“. Dieser attestiert Sablik ein beachtliches Standvermögen. Auf längere Sicht könne mit einem Aufschwung der SPÖ nur deshalb gerechnet werden, „weil Grüne und ÖVP einfach nicht zusammenpassen.“ Bei der Befragung will Sablik auf jeden Fall mitmachen.

Sein Nachfolger, SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner, sieht in der Mitgliederbefragung einen mutigen, aber richtigen Schritt und wird sich auch da ran beteiligen. Der Ausgang der Befragung werde wohl auch davon abhängen, wer sich daran beteiligt und wie viele Mitglieder mitmachen. „Wenn es für Rendi-Wagner gut ausgeht, ist sie auf Jahre gefestigt“, ist Speigner überzeugt. Problematisch könne aber die Beteiligung sein, die er erst ab 25 Prozent als repräsentativ sieht. Doch selbst bei einer geringeren Beteiligung gelte: „Das demokratische Ergebnis zählt!“

„Ich stehe der Umfrage positiv gegenüber“, erklärt der Obfrau-Stellvertreter der Sozialistischen Jugend (SJ) Ernstbrunn, Stefan Horvath. Es sei eine „super Idee, weil die Basis gefragt wird“. Entsprechend groß ist für Horvath auch die Spannung, wie das Ergebnis lauten wird und welchen Einfluss es auf die SPÖ haben wird.

Auch Patricia Katsulis als Bezirksvorsitzende der Jungen Generation (JG) im Bezirk sieht die Mitgliederbefragung als wichtig an, „weil die Basis gefragt wird“. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie daran teilnimmt. Über das Ergebnis will sie keine Pro gnosen abgeben, „aber es ist gut, dass die Basis demokratisch abstimmen kann“.