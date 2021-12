Reinigung des Grundwassers dauert an

Nächstes Jahr ist es zehn Jahre her, dass die Kontamination des Korneuburger Grundwassers entdeckt wurde. Von 2010 bis 2012 waren Pflanzenschutzmittel durch das Abwassersystem der Firma Kwizda ins Grundwasser gelangt.

12,6 Millionen Kubikmeter Grundwasser wurden seit 2012 gereinigt. In Summe konnten so 70 Kilo an Schadstoffen – in erster Linie Clopyralid und Thiamethoxam – entfernt werden. 52 Kilo der Pflanzenschutzmittel wurden über Aktivkohle gefiltert, weitere 18 Kilo über die Donau entfrachtet. Die Donaueinleitung wurde im September 2020 eingestellt.

Die Grafik zeigt die Standorte der drei noch aktuellen Filteranlagen. Die grünen Punkte kennzeichnen jene Gebiete, wo die Grenzwerte bereits eingehalten werden, bei den gelben sind diese noch nicht erreicht. Wruss/Jahresbericht 2020

In der letzten Gemeinderatssitzung informierten auch die Umweltgemeinderäte über den Stand der Grundwasserreinigung. „Aus heutiger Sicht kann gesagt werden, dass die Reinigung des Grundwassers noch andauern wird, bis alle Werte unter der Nachweisgrenze sind“, informierte ÖVP-Umweltgemeinderat Friedrich Blihall. Derzeit sind noch drei Reinigungsanlagen aktiv: neben jener am Werksgelände auch die Filteranlage bei der Brunnenreihe Fetter und jene beim Hot Spot 2 (Tierspital).

Kleine „Restmengen“ müssen noch gefiltert werden

Es seien noch kleine „Restmengen“ von Pflanzenschutzmittel im Grundwasserkörper enthalten, bestätigt der Sanierungsbeauftragte Werner Wruss im NÖN-Gespräch. Die ursprüngliche Prognose der Reinigungsdauer von zehn Jahren werde ein „bisschen überschritten“, kündigt Wruss an.

Er schätzt die noch vorhandene Menge auf ein bis zwei Kilo, die sich aufgrund ihrer hohen Wasserlöslichkeit gut von den Aktivkohlefiltern erfassen lassen. Grundsätzlich würde die Menge im Zuge der Reinigung abnehmen, wenn auch langsam. Wruss vergleicht den Sanierungserfolg mit einem Hausbau: „Der Rohbau ist schnell aufgestellt, aber der Feinputz und die Nachbesserungsarbeiten dauern.“ Genauso seien die ersten 90 Prozent der Verunreinigungen relativ rasch entfernt worden.

Sanierungs-experte Werner Wruss vergleicht die Reinigung mit Hausbau: „Der Feinputz dauert!“ NÖN

Ziel sei das Erreichen des Trinkwasservorsorgegrenzwerts, der bei 0,1 Mikrogramm liegt – und zwar für jede Einzelsubstanz. Das Werksgelände ist seit 2014 mit einer Dichtwand umschlossen, innerhalb derer das Grundwasser im Verhältnis zur Umgebung um einen halben Meter abgesenkt ist. Im Zuge der Umschließung wurde eine Grundwasserreinigungsanlage errichtet.

Rückblickend lobt der Experte die Zusammenarbeit mit den Behörden, sowohl mit der Bezirkshauptmannschaft als auch mit dem Land NÖ und den betroffenen Bürgermeistern. Auch die Bürgerinformation bewertet Wruss als positiv. Ab dem Zeitpunkt, als das Ausmaß der Kontamination erkannt wurde, hätte man die Informationspolitik umgestellt. „Das ist nicht immer so“, weiß er aus Erfahrung und ergänzt: „Ich halte viel von offener Information.“