Reste von Feuerwerk entzündeten sich

Schon um 22.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Mülleimerbrand in die Kaiserallee gerufen. Dabei dürfte eine unachtsam entsorgte Feuerwerksbatterie zum Brand geführt haben, der von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Nach Mitternacht kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall in der Josef-Schwarzböck-Gasse: Nachbarn wurden auf einen brennenden Müllraum aufmerksam und konnten die Flammen löschen. Unbekannte hatten eine Feuerwerksbatterie inmitten von Papier und Kartonmüll entsorgt.

Am Neujahrstag kurz vor 7 Uhr Früh dann der nächste Einsatz für die Feuerwehr: Am Neubau in der Nähe der Park&Ride-Anlage hatte sich ein Müllcontainer entzündet. Auch hier wurden Reste von Feuerwerkskörpern gefunden.