Arbeiten im Tunnel Kreuzenstein in Richtung Knoten A22 von 3. bis 6. Juni:

Aus Sicherheitsgründen muss der Verkehr im Tunnel Kreuzenstein in der Periode von 3. bis 6. Juni zwischen der Anschlussstelle Korneuburg West und Knoten A22 auf einem Fahrstreifen geführt werden. Durch die Baustelle wird auch die Auffahrt in der Anschlussstelle Knoten Korneuburg West in Richtung A22 nicht möglich sein. Der Autobahnbetreiber Bonaventura empfiehlt die Auffahrt Richtung Brünn zu nutzen und über die Anschlussstelle Korneuburg Nord in die gewünschte Fahrtrichtung weiterzufahren.

Ergänzend wird es in der Nacht vom 3. auf 4. Juni und 5. auf 6.Juni 2019 zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr zu Vollsperren der Richtungsfahrbahn zwischen Anschlussstelle Korneuburg West und dem Autobahnknoten mit der A22 kommen. Die Umleitungen werden lokal beschildert sein.

Einschränkungen in Fahrtrichtung Vösendorf von 11. bis 14. Juni:



In diesem Zeitraum ist die Auffahrtsrampe von der A22 aus Wien kommend auf die S1 West gesperrt. Von Norden auf der A22 kommend ist die Auffahrtsrampe auf die S1 West jedoch voll verfügbar und der Verkehr wird auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

In Fahrtrichtung Vösendorf kommt es in den Nächten von 11. auf 12. Juni und 13. auf 14. Juni 2019 zwischen 19:00 und 6:00 zu Vollsperren der Richtungsfahrbahn Vösendorf bis zur Abfahrt Anschlussstelle Korneuburg West. Hier ist von der A22 auf die S1 in beiden Richtungen großräumig über die Anschlussstelle Korneuburg Ost bzw. die Anschlussstelle Stockerau Ost auszuweichen. Die Umleitungen sind auch lokal beschildert.

Die Verkehrsführungsänderungen werden ausreichend beschildert sein. Verkehrsteilnehmer sollten den umleitungsbedingten längeren Fahrweg für ihre Reisezeit berücksichtigen. Ergänzend werden aktuelle Behinderungen und Hinweise zu Umleitungen im Verkehrsfunk durchgegeben.