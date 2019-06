Von 3. Juni bis 6. Juni erfolgen die Arbeiten in Fahrtrichtung Korneuburg, von 11. Juni bis 14. Juni in Fahrtrichtung Eibesbrunn. Tagsüber steht eine Fahrspur zur Verfügung. In der Nacht – jeweils zwischen 18 Uhr und 5 Uhr – ist die Röhre in der gearbeitet wird für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Ebenfalls betroffen ist der Knoten Korneuburg. Auch hier kommt es zu Sperren von Auf- und Abfahrten, die Ausweichmöglichkeiten sind ebenfalls vor Ort beschildert.