Seit neun Jahren sitzt die ehemalige Spitzensportlerin Tröger für die ÖVP im Gemeinderat, mit 1. Oktober ist sie aus der Fraktion ausgetreten. Tröger betont, sich nicht mehr mit der ÖVP identifizieren zu können:

„Ich konnte und wollte zu Missständen nicht mehr schweigen, und auch nicht wegen des Klubzwangs Entscheidungen gegen die Stadt treffen müssen. Ich will den klassischen Postenschacher, wo Personen in Funktionen gehievt werden, für die sie nicht qualifiziert sind, nicht mehr kommentarlos so hinnehmen.“

ÖVP-Vizebürgermeisterin und Fraktionschefin Helene Fuchs-Moser erklärt gegenüber der NÖN, "menschlich unheimlich enttäuscht" von Tröger zu sein. „Die Ideologie zu wechseln, na gut. Aber die Partei, der man viele Jahre lang angehört hat, in der man gemeinsam viel Gutes für Korneuburg bewirken konnte, derartig in Misskredit zu bringen, nämlich jedes einzelne Mitglied der Fraktion, das ist ungeheuerlich", kritisiert Fuchs-Moser.

Alle Hintergründe zu dem Wechsel, weitere Reaktionen und was Tröger zu einer möglichen Spitzenkandidatur für die NEOS sagt, lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Korneuburger NÖN, die am 30. Oktober erscheint.