Die Schuttsäcke stapeln sich im Innenhof des Gebäudes am Hauptplatz, in dem sich auch der Stadtsaal befindet. Arbeiter gehen ein und aus, der Saal selbst ist bis zur Decke voll mit Baugerüsten. Die Sanierungsarbeiten des Stadtsaals sollen bis Anfang September abgeschlossen sein, hofft Bauherr Andreas Minnich.

Wie berichtet , hat die Stadtgemeinde ihren Anteil des Hauptplatz-Objekts 31-32 an die Familie Minnich verkauft, der bereits seit 50 Jahren der andere Teil gehört.

Größte Schwachstelle ist die Decke, der jetzt das Hauptaugenmerk gilt. Auf dem meterhohen Gerüst klopfen die Arbeiter Stück für Stück die schadhaften Stellen ab. Erschwert wird die Arbeit durch einen Akustikflaum, der vor über 30 Jahren aufgebracht wurde und sich als besonders hartnäckig erweist.

Anschließend wird die Decke neu verputzt – immer unter den strengen Augen des Denkmalschutzes, unter dem der Saal steht. Erneuert wurden bereits die Sanitäranlagen. Als nächster Schritt steht die Erfüllung der feuerpolizeilichen Vorgaben am Arbeitsprogramm. 200.000 Euro will Minnich für die Arbeiten vorerst in die Hand nehmen, „plus was sonst noch kommt“, wie er offen lässt.

Mietzins für Stadt bleibt 20 Jahre unverändert

Eigentlich hätten die Arbeiten schon Anfang April starten sollen, doch Verzögerungen bei der Gerüstfirma machten dem Zeitplan einen Strich durch die Rechnung. Seit einer guten Woche steht das Gerüst nun. „Fünf Lkw-Fuhren waren für die Anlieferung nötig“, beschreibt Minnich die Dimension. Die Teile mussten mühsam vom Kundenparkplatz in den Stadtsaal geschafft werden.

Das Gebäude wurde 1903 nach einem Brand in seiner heutigen Form errichtet – mit dem Gasthaus „Zum weißen Rössl“ und Pferdestallungen. „Das Schild hängt heute im Museum“, weiß der Hausherr. In den 1960er-Jahren wurde der vorhandene Tanzsaal mit den Nebenräumlichkeiten zum Korneuburger Stadtsaal.

Der Stadtgemeinde wurde seitens der Eigentümerfamilie die Nutzung auch für die kommenden Jahre zugesagt. Für jedenfalls 20 Jahre bleibt der Mietzins unverändert, der Saal steht für 25 Veranstaltungen pro Jahr zur Verfügung. Zudem erhält die Stadt ein Vor- und Rückkaufsrecht und muss keine fixen Monatsmieten mehr bezahlen. „Die Stadt spart so 3.000 Euro pro Monat“, gibt Minnich zu denken. Für ihn ist die Renovierung des Saals, damit er wieder mit Veranstaltungen bespielt werden kann, eine „Herzblutgeschichte“, wie er sagt.