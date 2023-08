Schächt-Prozess: VGT fordert in einem Protest Schlachtwesen-Reform ein

Hunderte Schafe sollen 2021 gesetzeswidrig ohne Betäubung in einem Schlachthof in Bruderndorf geschächtet worden sein, der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) hat entsprechende Videoaufnahmen an die Öffentlichkeit gebracht und Anzeige erstattet. Der Prozess ist heute, Dienstag, am Landesgericht Korneuburg gestartet: Sechs Männer sind angeklagt, unter ihnen ist auch der amtliche Tierarzt. Vorgeworfen wird den Beschuldigten Tierquälerei, dem Veterinärmediziner wird darüber hinaus Missbrauch der Amtsgewalt angelastet. Hinsichtlich des Schlachthofs wurde die Verhängung einer Verbandsgeldbuße beantragt.

Der VGT hat vor Prozessbeginn direkt vor dem Gerichtsgebäude protestiert - gemeinsam mit dem Verein „RespekTiere“, der an der Aufdeckung 2021 beteiligt war. „Es ist erschütternd, dass trotz Kontrollorganen vor Ort diese illegale Tierquälerei stattfinden konnte! Das wirft ein desaströses Bild auf das Kontrollsystem“, betont VGT-Kampagnenleiter David Richter. „Wir fordern einerseits eine konsequente Bestrafung wegen Amtsmissbrauch, andererseits fordern wir dringend notwendige Evaluierungen und Verbesserungen beim Kontrollsystem.“

Der VGT setzt sich für eine grundlegende Reform des Schlachtwesens ein, was die Verbesserungen im Kontrollsystem einschließt. Gefordert wird unter anderem eine Verstärkung der Kontrollen (mehr Personal, schärfere Konsequenzen bei Übertretungen), mehr Transparenz und Kommunikation zwischen den relevanten Stellen (zum Beispiel zwischen amtlichen Tierärzten, Bezirksbehörden und Tierkörperverwertungsanlagen).

In Österreich ist das Schächten erlaubt, jedoch nur mit unmittelbar nach dem Schnitt erfolgter Betäubung und bei verpflichtender, ständiger Anwesenheit eines amtlichen Tierarztes. Auf den Videos des Schlachthofes im Bezirk Korneuburg ist laut VGT an zwei Tagen nur während weniger Stunden ein Kontrollorgan zu sehen - in diesem Zeitraum gibt es Betäubungen mittels Bolzenschussgerätes. Während der meisten Zeit dieser zwei Tage gibt es gar keine Betäubung und auf den Videoaufnahmen ist kein Kontrollorgan mehr zu sehen, erklärt der Verein.