Schüsse bei Delogierung: „Gut, dass nix passiert ist“

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Ein „äußerst reumütiges Geständnis“ legte ein 60-Jähriger vor Richter Martin Gall-Vanek am Landesgericht Korneuburg ab. Vorgeworfen wurde ihm seitens der Staatsanwaltschaft, mit einer gefährlichen Drohung eine Amtshandlung verhindern gewollt zu haben, er habe sich somit des Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig gemacht. Der verhängnisvolle Tag war der 28. Juni dieses Jahres (die NÖN berichtete).

Gegen acht Uhr morgens hatte der 60-Jährige mal wieder Besuch vom Gerichtsvollzieher (59). Diesmal sollte es aber um die Räumung der Wohnung in Korneuburg gehen. Zuerst öffnete der Angeklagte dem Exekutor, der in Begleitung zweier Beamter (49 und 27) erschienen war, nicht. Also wurde ein Schlosser gerufen, um die Tür behördlich zu öffnen. Unmittelbar, nachdem die Wohnungstür offen war, fiel ein Schuss. „Das ist mir in all den Jahrzehnten im Job noch nicht passiert“, so der Gerichtsvollzieher bei seiner Aussage vor dem Richter.

Getroffen hatte der 60-Jährige mit einer Waffe des Typs Vektor, die er legal besaß, zum Glück nur das obere Eck des rechten Türstocks, wobei die Kugel noch zweimal abprallte. Das griff Verteidiger Robert Zauchinger im Schlussplädoyer auf: Es sei nicht die Absicht seines Mandanten gewesen, direkt auf die Tür zu schießen, vielmehr sei es seine „Intention gewesen, die Beamten abzuhalten“. In letzter Konsequenz hat das am 28. Juni nicht funktioniert. Mit einem Cobra-Team, der Feuerwehr und nach etwa sechseinhalb Stunden wurde der 60-Jährige abgeführt.

Immer wieder entschuldigte sich der Beschuldigte bei den betreffenden Personen: „Ich kann’s nicht mehr zurücknehmen“, wenn er könnte, würde er, so der 60-Jährige. „Gut, dass nix passiert ist“, war die Replik des 27-jährigen Polizisten auf die Entschuldigung. Der Schuldspruch für den Angeklagten kam dann nicht überraschend. Bei seiner Strafausmessung mit 15 Monaten bedingter Freiheitsstrafe blieb Gall-Vanek im unteren Bereich des juristisch Möglichen. Zusätzlich ordnete er Bewährungshilfe an, auch, damit der 60-Jährige seine finanziellen Probleme in den Griff kriegt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.