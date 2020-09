Auf den Gängen stapeln sich die Kisten, in den drei großen Räumen sind die Maler zu Gange: In den Räumlichkeiten des Kinderfreunde-Horts „Kidspoint“ standen die Zeichen letzte Woche auf Abschied. Mitte Juli gaben die Betreiber die Schließung bekannt, es gab zu wenige Anmeldung für eine rentable Weiterführung. Es folgten gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen ÖVP und SPÖ (die NÖN berichtete).

Für die Eltern standen aber nicht die politischen Scharmützel, sondern die Frage, wie es mit der Betreuung ihrer Kinder weitergeht, im Vordergrund. Die Stadtgemeinde wird den Hort in die Schulische Tagesbetreuung integrieren. Die Vorbereitungen für den Schulstart am 7. September laufen, derzeit sind rund 170 Kinder für das Betreuungsmodell angemeldet.

Künftig wird es statt fünf gleich sieben Nachmittagsbetreuungsgruppen geben, zwei davon – insgesamt 50 Kinder – werden in den Räumlichkeiten am Kirchenplatz untergebracht. „Es ist quasi wie ein eigener Standort“, erklärt Jacqueline Honkomp, Leiterin der Schulischen Tagesbetreuung.

Die Schulische Tagesbetreuung hätte auch ohne die Kids point-Kinder heuer ihre Kapazitätsgrenze erreicht, weil es deutlich mehr Anmeldungen gab. „Mit den neuen Räumlichkeiten entspannt sich diese Situation“, kann ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser aufatmen.

Wie das neue Konzept für die Schulische Tagesbetreuung aussehen wird – es wurde mehr Flexibilität bei den Abholzeiten angekündigt –, will man vorerst nicht über die Medien kommunizieren, so Fuchs-Moser. Bildungsstadtrat Stefan Hanke (ÖVP) weist aber auf die Grenzen des Machbaren hin: „Die Schulische Tagesbetreuung ist eine Ganztagsschule mit verpflichtenden Lernstunden. Da müssen wir uns auch an die gesetzlichen Vorgaben halten.“